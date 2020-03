Rząd chce, by Tarcza antykryzysowa zaczęła obowiązywać od 1 kwietnia

Pomoc ma trafić do pracowników, mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorców - dodała.

Szefowa resortu rozwoju poinformowała na środowej konferencji prasowej, że wszystkie elementy legislacyjne pakietu składającego się na "Tarczę antykryzysową" zostały w środę przez rząd zatwierdzone i - po ostatnich pracach - jeszcze tego samego mają dnia przyjęte.

Dodała, że w czwartek pakiet miałby być skonsultowany z opozycją. Jeżeli prace legislacyjne przebiegną szybko, to - zdaniem Emilewicz - "Tarcza" mogłaby wejść w życie od 1 kwietnia.

"Chcemy wyhamować wirusa (COVID-19 - PAP), a nie wyhamować gospodarki" - powiedziała.

Emilewicz zadeklarowała jednocześnie, że jeżeli sytuacja związana z koronawirusem będzie się przedłużać, to rząd gotowy jest rozszerzać "wachlarz pomocy".

"Jesteśmy gotowi w tej chwili na 3 miesiące. Jeśli sytuacja będzie się zmieniać, a ona jest bardzo dynamiczna (...) to jesteśmy gotowi rozszerzyć wachlarz pomocy - zrobimy tyle, na ile będzie nas stać. Jesteśmy gotowi dostarczyć wszelkie instrumenty" - odpowiedziała minister na pytanie, czy wraz z rozwojem sytuacji tarcza będzie nowelizowana i czy umorzenie ZUS może być wydłużone poza 3 miesiące.

Minister podkreśliła, że jednym z głównych celów "Tarczy antykryzysowej" jest dostarczenie takich instrumentów przedsiębiorcom, by utrzymać miejsca pracy. Będzie to polegać m.in. na dopłatach państwa do pensji pracowników, tak by w części obciążyć pracodawców. Będą to też zwolnienia z ZUS, gwarancje kredytów i pożyczek dla firm itp.

Emilewicz zaznaczyła, że każda firma znajdująca się w trudnej sytuacji w związku z koronawirusem, będzie mogła skorzystać z dopłat Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na utrzymanie miejsc pracy.

Rozwiązanie dotyczące tzw. postojowego będą skierowane również do dużych firm, nie będą one ograniczane limitem de minimis.

Jak wskazała, ktoś, kto nie uzyskuje dziś żadnych przychodów będzie mógł się zwrócić do ZUS i uzyskać świadczenie w wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia.

Szefowa resortu rozwoju dodała, że mikro firmy zatrudniające pracowników, które są zwolnione z płacenia składek przez najbliższe trzy miesiące, oprócz tego zwolnienia, będą mogły skorzystać z innych świadczeń jak np. czy postojowe. Dopłaty dotyczyć będą też obniżonego wymiaru pracy. Na pomoc mogą też liczyć też przedsiębiorcy, którzy rozliczają się na podstawie karty podatkowej - dodała minister.