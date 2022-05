Rząd chce chłodzić ceny. Przedłuży tarcze antyinflacyjną i antyputinowską

Finiszujemy prace dotyczące zakresu przedłużenia tarczy antyinflacyjnej i tarczy antyputinowskiej, by chłodzić ceny, bo inflacja jest rozgrzana - zapowiedział rzecznik rządu Piotr Müller.

Autor: PAP (op. AT)

Data: 18-05-2022, 16:57

Tarcza antyinflacyjna i antyputinowska będą obowiązywać dłużej. fot. PAP

Tarcza antyinflacyjna i antyputinowska na dłużej

Rzecznik rząd odnosząc się do wysokich cen na stacjach benzynowych zwrócił uwagę na wprowadzoną obniżkę VAT i akcyzy na paliwa. "Gdyby nie działanie tarczy antyinflacyjnej, to w tej chwili cena paliwa byłaby dużo wyższa, zapewne przekraczałaby 8 zł za litr" - mówił.

Na uwagę, że tarcza ta ma obowiązywać do końca lipca wskazał, że rząd chce ją przedłużyć. "Finiszujemy prace dotyczące zakresu przedłużenia tarczy antyinflacyjnej i tarczy antyputinowskiej, by +chłodzić+ ceny, bo inflacja jest rozgrzana i nie zapowiada się, by szybko miały nastąpić jakieś spadki" - powiedział.

"Zasadniczy kierunek jest taki, by w szczególności w obszarze paliw oraz żywności działania miały dłuższy charakter" - dodał.

Rząd nie chce zamrażać cen paliw

Müller podkreślił jednocześnie, że rząd nie przewiduje zamrażania cen paliw.

"Mówimy raczej o takich instrumentach polityki podatkowej, które pozwalają na pobieranie do budżetu państwa mniejszych danin publicznych. Oczywiście zmniejszyłoby to wpływy budżetowe i część wydatków nie mogłaby być realizowana, ale - i to jest w tej chwili ważniejsze - zniwelujemy wysoki poziom cen ropy na rynkach światowych" - wskazał.

Rzecznik rządu zwrócił uwagę, że na wzrost cen wpływ ma m.in. agresja Rosji na Ukrainę. "Łańcuchy dostaw są przerwane, więc ceny gazu i paliw szaleją. Zaznaczył jednocześnie, że obecnie trwa proces dywersyfikacji dostaw ropy do Polski, by do końca roku w całości uniezależnić się od rosyjskich dostaw tego surowca.

W tym kontekście wskazał też na fuzję PKN Orlen z Lotosem. "Ta fuzja da nam dodatkowe źródło dostaw z krajów arabskich, co docelowo spowoduje większą stabilność cen.

Na czym polegają rządowe tarcze antyinflacyjne?

Tarcza antyinflacyjna składa się z: obniżki cen paliw silnikowych - akcyza na poziomie minimum unijnego oraz 0 proc. podatku od sprzedaży detalicznej paliw; obniżki cen gazu - niższy VAT (8 proc. zamiast 23 proc.); zero proc. akcyzy na energię elektryczną dla gospodarstw domowych; obniżki cen energii elektrycznej - niższy VAT (5 proc. zamiast 23 proc.); obniżenia kosztów energii elektrycznej i podstawowych produktów spożywczych poprzez dodatek "tarczowy" (od 400 zł do 1150 zł na rok, w zależności od dochodu gospodarstwa domowego).

Zgodnie z tarczą antyinflacyjną 2.0, która weszła w życie 1 lutego br., obniżony został VAT na media: - na gaz do 0 proc.; - na prąd do 5 proc.; - na ciepło do 5 proc. Tarcza zakłada także obniżkę VAT-u na nawozy z 8 do 0 proc.