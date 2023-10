Biznes i technologie

Rząd chce usprawnić modernizacje linii elektroenergetycznych, by ułatwić rozwój OZE i elektromobilności

Autor: PAP

Data: 03-10-2023, 12:56

Usprawnienie modernizacji sieci dystrybucyjnych o napięciu 110 kV lub wyższym, by ułatwić rozwój OZE, magazynów energii elektrycznej, klastrów i spółdzielni energetycznych oraz elektromobilności, to cel projektu rozporządzenia opublikowanego we wtorek przez Rządowe Centrum Legislacji.