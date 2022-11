Czynimy starania, żeby ewentualnie wprowadzić dopłaty do strat poniesionych przez zakłady nawozowe i żeby można było tymi nawozami handlować w cenie 3-4 tys. zł za tonę - powiedział w środę w Rawiczu (woj. wielkopolskie) wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk.

Rząd chce wprowadzić dopłaty do strat poniesionych przez zakłady nawozowe /fot. PTWP

Nie rozwiązany problem cen nawozów

W czasie środowego spotkania z rolnikami w Rawiczu wicepremier Kowalczyk przyznał, że problem wysokich cen nawozów spowodowany cenami gazu nie został całkowicie rozwiązany. Dodał, że zdarzały się oferty sprzedaży nawozów oscylujące wokół 7-8 tys. zł za tonę, wobec czego niektóre zakłady zaprzestały lub ograniczyły ich produkcję.

W tej chwili czynimy starania, mam nadzieję, że dojdzie to do skutku, że KE na to pozwoli, żeby ewentualnie wprowadzić dopłaty do strat poniesionych przez zakłady nawozowe i żeby można było tymi nawozami handlować w cenie 3-4 tys. zł (za tonę - PAP)" - powiedział Kowalczyk.

Dodał, że ceny nawozów powoli się stabilizują. "Pieniądze na dopłaty potencjalnie mamy, więc mam nadzieję, że jeśli będą takie przepisy europejskie to będziemy to stosować" - wskazał szef resortu rolnictwa.

Niewielki eksport nawozów z Polski

Dopytywany przez jednego z uczestników spotkania o skalę eksportu polskich nawozów, zyski spółek skarbu państwa produkujących nawozy sztuczne oraz możliwość obniżenia ich ceny do 2 tys. zł za tonę minister zaznaczył, że "tego eksportu dużo nie było".

Rzeczywiście było tak, że były nawet oferty 7-8 tys. zł za tonę przy cenie gazu powyżej 300 euro za 1 MWh, stąd bardzo mocno czekaliśmy na to rozporządzenie UE umożliwiające dotację pokrywającą straty, jeśli chodzi o zakłady nawozowe. Ten system mam nadzieję zafunkcjonuje - powiedział.

Wicepremier ocenił, że cena 3,5 tys. zł za tonę nawozów raczej gwałtownie nie spadnie, chyba że w sposób istotny obniżą się ceny gazu, np. w przypadku przegranej Rosji w wojnie z Ukrainą. "Obawiam się, że może być też taka sytuacja, że przyjdą 20 stopniowe mrozy i gaz pójdzie do góry, więc znowu może być groźba zwyżki cen" - zaznaczył minister.

"Mam nadzieję, że wejdzie w życie to rozporządzenie, będziemy tymi dopłatami (...) trzymać ceny nawozu rzędu 3-4 tys. zł, nie więcej" - powiedział Kowalczyk.

Nie duże zyski firm nawozowych

Szef resortu rolnictwa zwrócił uwagę, że zyski zakładów nawozowych w tym roku nie były tak duże, bo tego typu firmy zarabiają na innej produkcji chemicznej. "Nawozy to jest połowa sprzedawanego asortymentu" - wskazał. Dodał jednocześnie, że zarządy spółek nawozowych nie mogą świadomie decydować o produkcji poniżej kosztów, bo za to grozi odpowiedzialność karna. "Trzeba ich zrozumieć" - mówił.

Minister wskazał, że nawet przy wprowadzeniu odpowiednich dopłat i obniżeniu ceny nawozów istnieje ryzyko, że będą one wywożone do innych państw europejskich. "My tu dopłacamy, a inni rolnicy skorzystają" - zaznaczył.

Wskazał, że nawozy już są dystrybuowane przez sieć sprzedaży spółki Agrochem. "Oni też pilnują, żeby nie szło to do dystrybutorów, nie szło to za granicę, tylko żeby pojedynczy rolnik to kupował. I druga sieć - Krajowa Grupa Spożywcza. Próbujemy tę Krajową Grupę Spożywczą którą mamy, żeby ona też (sprzedawała nawozy - PAP)" - powiedział.

Te dwa systemy sprzedaży i handlu nawozami byłyby takim wzorem dla pośredników i dystrybutorów prywatnych - ocenił minister rolnictwa.

Według niego jeśli nawozy będą kosztować 7-8 tys. zł to rolnicy ich nie kupią, w efekcie spadną plony, co "jest bardzo niebezpieczne w tym momencie".

Wicepremier Kowalczyk w środę odwiedził południową Wielkopolskę i spotkał się m.in. z mieszkańcami Kępna.