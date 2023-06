Biznes i technologie

Rząd chce zmodernizować reaktor jądrowy MARIA

Autor: PAP

Data: 20-06-2023, 15:33

Rząd chce zmodernizować badawczy reaktor jądrowy MARIA, aby wydłużyć jego funkcjonowanie co najmniej do 2050 r.- poinformowała we wtorek Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, po tym jak rząd przyjął w tej sprawie uchwałę. Koszt modernizacji wyniesie około 91,7 mln zł.