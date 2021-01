Rząd: Czekamy na wskazanie źródeł finansowania strategii UE dot. bioróżnorodności

Chodzi o stanowisko rządu RP, które zostało przyjęte 11 września 2020 r. przez Komitet ds. Europejskich w sprawie unijnego dokumentu "strategia na rzecz bioróżnorodności 2030. Przywracanie przyrody do naszego życia", zaprezentowanego przez KE w maju ub.r.

Wiceminister środowiska Małgorzata Golińska przedstawiła na wtorkowym posiedzeniu senackiej komisji rolnictwa stanowisko rządu RP w tej sprawie. Strategia bioróżnorodności, choć ma chronić środowisko i klimat, nakłada wiele obowiązków na rolników, nie zapewniając jednocześnie w pełni źródeł finasowania tych wymogów.

Dokument KE opiera się na raporcie Międzyrządowej Platformy Naukowo - Politycznej ds. Bioróżnorodności i Usług Ekosystemowych (IPBES), który mówi, że globalne zmiany w przyrodzie w ciągu ostatnich 50 lat postępują w tempie i skali niespotykanej w historii. Bezpośrednimi czynnikami napędzającymi zmiany o największym globalnym oddziaływaniu, według tego raportu, są: zmiany w użytkowaniu gruntów i mórz, bezpośrednia eksploatacja organizmów, zmiany klimatu, zanieczyszczenie i występowanie inwazyjnych gatunków obcych.

Golińska zaznaczyła, że unijna strategia na rzecz bioróżnorodności zakłada do 2030 objęcie ochroną m.in. co najmniej 30 proc. unijnych obszarów lądowych i morskich, ścisłą ochroną co najmniej 10 proc. gruntów rolnych, odwrócenie spadku liczebności owadów zapylających, ograniczenie o 50 proc. stosowania pestycydów chemicznych, objęcie co najmniej 25 proc. gruntów rolnych rolnictwem ekologicznym.

Poinformowała, że rząd RP w swoim stanowisku, "generalnie" popiera potrzebę ochrony różnorodności biologicznej, choć ma uwagi do tych propozycji.

"Pomimo zasługującego na poparcie głównego celu Unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności należy zwrócić uwagę na fakt, że szereg elementów zawartych w Strategii (w tym definicji i terminów, w szczególności pojęć: ochrona ścisła, odtwarzanie, lasy pierwotne, starodrzewia) wymaga doprecyzowania i wyjaśnienia oraz analizy podstaw naukowych, na których je oparto" - zaznaczyła wiceminister.

Golińska zwróciła uwagę, iż rząd RP podkreśla, że niezwykle istotną kwestią jest zagwarantowanie faktycznego udziału krajów członkowskich UE w wypracowaniu definicji, ponieważ będą one miały kluczowe znaczenie przy wdrażaniu dokumentu, a w szczególności przy interpretacji zawartych w nim wymagań. Dodała, że obecnie każdy kraj inaczej rozumie te definicje.