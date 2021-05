Rząd doprecyzował obostrzenia dotyczące koncertów

Rząd doprecyzował zasady obowiązujące uczestnictwo publiczności w koncertach na otwartym powietrzu. Wciąż obowiązuje zakaz spożywania posiłków i napojów.

Autor: PAP

Data: 28-05-2021, 19:06

Rząd doprecyzował obostrzenia dotyczące koncertów. fot. PTWP

Maksymalnie 50 proc. miejsc zajętych na widowni (co drugie miejsce), nie więcej niż 250 osób wśród publiczności, dystans 1,5 metra odległości między słuchaczami - doprecyzowano zasady obowiązujące uczestnictwa publiczności w koncertach na otwartym powietrzu.

Koncerty w pandemii - jakie obostrzenia

?"Doprecyzowanie zasad ustanowionych w ramach Rozporządzenia z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń́, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii w zakresie dotyczącym organizacji koncertów, okazało się konieczne ze względu na pojawiające i zgłaszane się wątpliwości" - czytamy na stronie https://www.gov.pl/web/kulturaisport/koncerty-na-otwartym-powietrzu--doprecyzowanie-obowiazujacych-obostrzen.

Pod ustalonymi warunkami koncerty na otwartym powietrzu będą mogły odbywać się od 4 czerwca. Jeśli na widowni będą ustanowione miejsca siedzące, słuchacze lub widzowie będą mogli zajmować co drugie miejsce. Jeśli miejsca siedzące nie będą przewidziane, obowiązywał będzie limit maksymalnie 250 uczestników imprezy. Do Nie zostaną do włączeni uczestnicy publiczności zaszczepieni przeciwko covid-19.

Widzowie lub słuchacze będą zobligowani do zasłaniania oczu i ust - obowiązuje ich także zakaz spożywania posiłków i napojów.