Rząd liczy na akceptację Krajowego Planu Odbudowy przez KE

Rząd liczy na akceptację Krajowego Planu Odbudowy przez Komisję Europejską na przełomie września/października - powiedział w trakcie konferencji prasowej rzecznik rządu Piotr Muller.

Autor: PAP

Data: 07-09-2021, 15:08

Rząd liczy na akceptację Krajowego Planu Odbudowy przez KE /fot. Unsplash

Liczymy na to, że w najbliższym czasie po okresie wakacyjnym KE zaakceptuje KPO. (...) Mam nadzieję, że na przełomie września i października taka akceptacja już będzie - powiedział.



KPO jest podstawą do wypłaty środków z unijnego Funduszu Odbudowy. W dokumencie wyodrębniono część grantową i pożyczkową. Polska będzie miała do dyspozycji około 58 mld euro. Na tę kwotę składa się 23,9 mld euro dotacji i 34,2 mld euro pożyczek.