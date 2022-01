Rząd nie wycofa się z Polskiego Ładu. "Na początku lutego znikną problemy"

Nie możemy sobie pozwolić na to, aby w dobie inflacji i kryzysu gospodarczego wycofać się z reformy Polski Ład. (...) Na początku lutego nie będzie już widać związanych z nią problemów - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller.

Autor: PAP (op. AT)

Data: 09-01-2022, 10:52

Rzecznik rządu Piotr Muller zaznacza, że rząd nie może wycofać się z Polskiego Ładu. fot. PAP/Radek Pietruszka

Rząd nie wycofa się z Polskiego Ładu

Rzecznik rządu na sobotniej konferencji nt. Polskiego Ładu podkreślił, że na bieżąco działa zespół do spraw wdrażania reformy. "Wszędzie tam, gdzie identyfikujemy jakiekolwiek wyzwania lub możliwe problemy, to od razu chcemy reagować tak, aby te rzeczy poprawiać" - zaznaczył.

Müller zadeklarował, że na początku lutego "tych problemów już nie będzie widać". "Każdy, kto miał otrzymywać w ramach tej reformy wyższe pensje - a jest to 18 mln Polaków - będzie otrzymywał już dokładnie w taki sposób, jaki był zamierzony" - zapewnił.

Polski Ład. Na początku lutego znikną problemy?

"Nie możemy sobie pozwolić na to, aby w dobie inflacji, aby w dobie kryzysu gospodarczego wycofać się z reformy Polski Ład, ponieważ ta reforma zapewnia wzrost wynagrodzenia dla 18 mln osób. To są środki finansowe - czasami w wysokości od 1500 do nawet 2500 złotych rocznie - które wspomogą budżety polskich rodzin" - powiedział rzecznik rządu.

Müller podkreślił, że to duża, ale dobra reforma. Dziękował przy tym księgowym i kadrowym, na których spoczywa trud wdrażania zmian. "To jest tak naprawdę w tej chwili kluczowe wyzwanie. Jestem przekonany, że po tym 2-, 3-tygodniowym trudniejszym okresie, już od początku lutego będziemy w dużo lepszej sytuacji" - zaznaczył.