Rząd: nowe rozwiązania w walce z epidemią koronawirusa

Zmiany zaprezentował we wtorek na konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski. Opublikowane zostały też na rządowych stronach gov.pl.

W ostatnim czasie resort zdrowia zdecydował o włączeniu testów antygenowych do diagnostyki zakażeń SARS-Cov-2. Do tej pory - jak czytamy w informacji rządowej - głównym testem stosowanym do potwierdzenia zakażeniem koronawirusa był test PCR. "Aby testowanie mogło przebiegać szybciej, częściej niż kiedyś będziemy korzystać także z testów antygenowych. Tego typu test pozwala wykryć obecność białka wirusa u pacjentów z wysoką liczbą cząsteczek wirusa w nabłonku dróg oddechowych. Wynik testu jest znany już od 10 do 30 min." - czytamy w podsumowaniu.

Walkę z COVID-19 usprawnić ma także pulsoksymetr przeznaczony do monitorowania stanu zdrowia chorych przebywających w domach. Pulsoksymetr to - jak objaśnia rząd - małe urządzenie elektroniczne służące do nieinwazyjnego pomiaru saturacji krwi. "Już niedługo wspomoże służby medyczne w monitorowaniu stanu zdrowia pacjentów z COVID-19, którzy przechodzą chorobę w sposób łagodny i zostali zakwalifikowani do medycznej opieki domowej. Dane przesyłane przez urządzenie zostaną przeanalizowane przez specjalne centrum monitoringu. Będzie to nowa jednostka, która zostanie powołana przez Ministerstwo Zdrowia" - czytamy w opracowaniu rządowym.

Zwiększona została także baza izolatoriów, czyli miejsc, gdzie osoby zakażone koronawirusem dochodzą do zdrowia. "Do izolatoriów kierowani są pacjenci, którzy nie mogą odbywać izolacji w swoim domu - np. ze względu na to, że mieszkają z osobami z grupy podwyższonego ryzyka. Trafiają tam także pacjenci, którzy przebywali w szpitalu, ale ich stan jest na tyle dobry, że leczenie mogą kontynuować właśnie w izolatorium" - przypomina rząd.

Do tej pory w izolatoriach dostępnych było 6,5 tys. łóżek. Teraz ich liczba ma zostać zwiększona do 10 tys. i znaleźć się łącznie w 55 obiektach na terenie całej Polski.

Rząd postanowił zwiększyć świadczenia dla służb medycznych. "Doceniamy i jesteśmy wdzięczni służbom medycznym za ich codzienną pracę. Wypłacamy świadczenie dodatkowe dla personelu medycznego, który jest zaangażowany w walkę z COVID-19. Do tej pory było to 50 proc. wysokości wynagrodzenia. Teraz będzie to podwojenie dotychczasowego wynagrodzenia. To jednak nie wszystko - podwyższeniu ulega także maksymalna kwota świadczenia dodatkowego - z 10 tys. zł do 15 tys. zł" - czytamy w dokumencie rządowym.