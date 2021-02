Rząd obraduje m.in. w sprawie rozszerzenia Tarczy Finansowej 2.0

Lider PSL: jeśli rząd w tym tygodniu nie otworzy gospodarki, to wystąpimy z pozwem zbiorowym

Tarcza Finansowa 2.0. ma umożliwić mikro, małym i średnim firmom przyznanie subwencji, które będą mogły być w 100-proc. umarzane. Chodzi o branże, które musiały ograniczyć lub zawiesić działalność w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19.

W projekcie noweli uchwały ws. Tarczy Finansowej 2.0 rekomenduje się, by program pomocowy rozszerzyć o kolejne działalności gospodarcze - zgodnie z kodami PKD. Po zmianie uchwały mają to być: sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (46.42.Z), sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.72.Z), nauka języków obcych (85.59.A), działalność klubów sportowych (93.12.Z) oraz pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich (96.01.Z).

Wartość pomocy dla przedsiębiorców w ramach Tarczy Finansowej 2.0, to 13 mld zł: 6,5 mld zł dla mikrofirm i kolejne 6,5 mld zł dla spółek zatrudniających od 10 do 249 pracowników. Subwencja finansowa PFR będzie miała charakter bezzwrotny po spełnieniu przez przedsiębiorcę określonych warunków. W przypadku mikrofirm spadek obrotów, to minimum 30 proc. w okresie kwiecień-grudzień lub w IV kwartale 2020 r. w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 r.

Rząd ma się też zająć projektem uchwały ws. Polityki energetycznej Polski do 2040 r. (PEP2040). Projekt zakłada, że trzy główne obszary PEP to: sprawiedliwa transformacja, budowa równoległego, zeroemisyjnego systemu energetycznego oraz dobra jakość powietrza.

W projekcie, po zakończonych jesienią 2020 r. konsultacjach, za globalną miarę realizacji celu PEP2040 przyjęto takie wskaźniki jak: nie więcej niż 56 proc. węgla w wytwarzaniu energii elektrycznej w 2030 r., a w 2040 r. do 28 proc. To scenariusz niskich cen uprawnień do emisji CO2. W przypadku realizacji ścieżki wysokich cen, udział węgla w produkcji prądu mają być niższe: 37 proc. w 2030 r. i 11 proc. w 2040 r.

Przewiduje się na rok 2030 co najmniej 23 proc. udziału OZE w finalnym zużyciu energii brutto, w tym co najmniej 32 proc. w produkcji energii elektrycznej, co najmniej 14 proc. w transporcie i 28 proc. w ciepłownictwie.

PEP zakłada też wdrożenie energetyki jądrowej w 2033 r., ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 30 proc. do 2030 r. oraz wzrost efektywności energetycznej o 23 proc. do 2030 r. w stosunku do prognoz zużycia energii pierwotnej z 2007 r.