Rząd powinien ostatecznie wycofać się z tzw. piątki dla zwierząt

Szef Związku Sławomir Izdebski ocenił, że projektowane przepisy miały na celu zlikwidowanie bardzo dochodowych branż gospodarki rolnej tj. hodowli zwierząt futerkowych oraz hodowli bydła mięsnego (w projektowanej ustawie miał być zakazany ubój rytualny, co istotnie ograniczyłoby wywóz wołowiny do krajów muzułmańskich - PAP). Jak zauważył Izdebski, w tej produkcji Polska zajmuje czołowe miejsca w Europie.

Podkreślił, że tylko solidarność wszystkich rolników i protesty, spowodowały, że rząd wycofał się a tych niekorzystnych dla rolnictwa zapisów.

Projekt został wycofany z prac legislacyjnych, ale nie jest pewne czy sprawa ta jeszcze nie powróci. "Domagamy się natychmiastowego odstąpienia od tych zapisów (...) oczekujemy od premiera, że żadnych likwidacji nie będzie" - powiedział przewodniczący OPZZ RIiOR. Dodał, że hodowlę norek chce się obecnie zlikwidować "pod przykrywką chorób". Wykrycie ASF u tych zwierząt na jednej z ferm spowodowało wybicie wszystkich norek bez żadnego odszkodowania.

Kolejnym postulatem rolników jest oddłużenie rolnictwa. Jak mówił Izdebski, coraz częstszym "dramatem" dla rolników są egzekucje komornicze. Zaznaczył, że związkowcy przygotowali przepisy o ograniczeniu egzekucji rolniczych, tj. zostało określone czego komornik nie może zabrać rolnikowi by nadal mógł utrzymać rodzinę, ale w ostatniej chwili zostały one zmienione i obecnie niezależnie od tego jak duży dług ma rolnik, cale gospodarstwo jest licytowane.

Izdebski zauważył, że prowadzi to do wielu tragedii, rolnicy nie wytrzymują napięć ekonomicznych i wielu odbiera sobie życie. Dodał, że tylko na samym Podlasiu, kilka tysięcy gospodarstw rodzinnych zostało zlikwidowanych np. z powodu wybicie zdrowych świń.

"Apelujemy do premiera by wprowadził zmiany do ustaw oddłużeniowych. Trzeba stworzyć takie warunki, by rolnikowi pomóc, a oddłużenie - to pomocna dłoń" - mówił. Szef rolniczego związku, zwrócił też uwagę, że w Polsce brakuje odpowiedniego finansowania rolnictwa. Chodzi o to, by rolnik mógł zaciągnąć długoterminowy kredyt na 15-20-30 lat (a nie na 5-6 lat), co pozwoli na stabilne gospodarowanie.

Po raz kolejny przewodniczący OPZZ RIiOR poruszył sprawę walki z afrykańskim pomorem świń. Jego zdaniem, choroba ta nie zostanie zwalczona, jeżeli nie zmieni się system gospodarki łowieckiej i nie zostanie zlikwidowany "komunistyczny relikt" - Polski Związek Łowiecki.