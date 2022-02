Rząd pozytywnie ocenia rynek pracy: Sytuacja lepsza niż przed rokiem

Bezrobocie jest niższe niż prognozowaliśmy. Sytuacja na rynku pracy jest stabilna i lepsza niż jeszcze rok temu – przyznała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, komentując nowe dane GUS o bezrobociu.

Autor: PAP

Data: 23-02-2022, 18:41

Sytuacja na rynku pracy jest stabilna i lepsza niż jeszcze rok temu – przyznała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg / fot. PAP/Leszek Szymański)

Z danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że w styczniu br. stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 5,5 proc. wobec 5,4 proc. w grudniu 2021 r.

"Odnotowaliśmy nieznaczny wzrost bezrobocia w stosunku do grudnia ubiegłego roku, co nie jest niczym dziwnym w okresie zimowym, spodziewaliśmy się drobnych wahań w tych miesiącach. To, co warto podkreślić, to fakt, że w styczniu 2021 r. stopa bezrobocia wynosiła według GUS 6,5 proc. W tym roku wynik jest dużo lepszy" - informuje szefowa MRiPS.

W styczniu 2022 r. bezrobocie było niższe niż prognozowało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

"Z naszych szacunków wynikało, że w ubiegłym miesiącu stopa bezrobocia wynosiła 5,6 proc. To bardzo dobra wiadomość. Sytuacja na rynku pracy jest stabilna i lepsza niż przed rokiem - oceniła minister Maląg.

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy według danych GUS wyniosła w styczniu br. 927,1 tys.