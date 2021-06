Rząd przedstawił kolejne zmiany w obostrzeniach

Od 6 czerwca przywrócona będzie możliwość organizowania targów, konferencji, wystaw. Będą mogły być otwarte sale zabaw, zwiększony będzie też limit imprez i zgromadzeń - poinformował w środę minister zdrowia Adam Niedzielski. Zastrzegł, że obowiązywać będą limity.

Autor: PAP

Data: 02-06-2021, 12:18

Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział na środowej konferencji prasowej, że "od 6 czerwca do 25 czerwca zostaje przedłużony w tej chwili obowiązujący reżim sanitarny". Jednak część obostrzeń zostanie poluzowanych.

Odmrożenie kolejnych branż

Niedzielski poinformował o przywróceniu możliwości organizowania tradycyjnych targów, konferencji, wystaw.

"Przywracamy możliwość prowadzenia w tradycyjny sposób targów, konferencji, wystaw - z tym samym limitem, który dotyczy innych zdarzeń, eventów w obiektach zamkniętych, gdzie jedna osoba przypada na 15 m kw." - oświadczył Niedzielski.

Zwrócił uwagę, że "ten sam standard jest stosowany w sklepach, miejscach kultu religijnego i w innych obszarach". "To jest taki zunifikowany wskaźnik" - wskazał

Od 6 czerwca rząd przywraca również możliwość funkcjonowania sal zabaw dla najmłodszych z obowiązującym limitem jednej osoby na 15 m kw.

"Mówię tu o salach zabaw dla naszych najmłodszych, dla dzieci. One były do tej pory zamknięte. Tu przywracamy możliwość ich funkcjonowania z normatywem, który dotyczy całej tej branży eventowej" - powiedział Niedzielski.

Więcej osób na weselach

Od 6 czerwca zwiększony zostanie też limit osób mogących uczestniczyć w weselach i zgromadzeniach publicznych do 150 osób - poinformował szef MZ Adam Niedzielski. "Mówimy tu o weselach, oczywiście o zgromadzeniach też publicznych. Od 6 czerwca zwiększamy ten limit do 150 osób. Do tej pory ten limit wynosił 50 osób" - dodał minister zdrowia

Minister poinformował również, że do każdego z obowiązujących w różnych miejscach limitów osób nie będą wliczane osoby zaszczepione. Niedzielski został potem zapytany o to, kto podczas zgromadzeń i imprez będzie weryfikował, ile z uczestniczących w nich osób jest zaszczepionych, a ile nie.

"Generalnie organizator jest odpowiedzialny za weryfikowanie tego. Z drugiej strony osoba, która przychodzi i twierdzi, że ma taki przywilej, takie prawo, by nie być liczonym do limitów obowiązujących, musi to udowodnić i wykazać" - odparł minister.

Podkreślił, że na tę chwilę jedyną możliwością wykazania tego, że jest się zaszczepionym, jest przedstawienie organizatorowi imprezy odpowiedniego wydruku. "Po 10. czerwca planujemy powszechne udostępnienie aplikacji, która jest swojego rodzaju czytnikiem. Z jednej strony będzie on pozwalał weryfikować ten papierowy dokument - bo na tym dokumencie mamy też kod QR możliwy do odczytu - ale będzie pozwalał nam również na bezpośrednie odczytanie z Internetowego Konta Pacjenta czy innej elektroniczne formy udostępnienia" - powiedział.

Polska przystąpiła do systemu unijnych certyfikatów covidowych

Od 1 czerwca Polska przystąpiła do systemu unijnych certyfikatów covidowych. Certyfikaty mogą poświadczyć fakt zaszczepienia przeciwko COVID-19, bycia ozdrowieńcem oraz negatywny wynik testu PCR na obecność koronawirusa.

Z informacji zamieszczonej na Twitterze resortu zdrowia wynika, że więcej osób będzie mogło od 6 czerwca podróżować w transporcie zbiorowym - obłożenie będzie mogło wynieść 75 proc. Konieczne będzie nadal zasłanianie ust i nosa przy pomocy maseczki.

Jak przekazał Niedzielski, informacje o modelu reżimu sanitarnego na wakacje - od 25 czerwca do 31 sierpnia - zostaną podane w przyszłym tygodniu - zapowiedział.