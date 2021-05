Rząd przeznaczy 34 mld euro na inwestycje rolnicze i rozwój wsi

Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że w ramach Polskiego Ładu na inwestycje rolnicze i inwestycje, które rozwijają wieś, będzie przeznaczone ok. 34 mld euro. Zapowiedział też m.in. wspieranie rodzinnych gospodarstw rolnych.

Szef rządu gościł w piątek w firmie Greengrow sp. z o.o. w Wikrowie k. Elbląga zajmującej się produkcją warzyw. Jak ocenił podczas tej wizyty, polskie rolnictwo jest na wysokim poziomie i odnosi sukcesy eksportowe. Zapowiedział, że Polski Ład proponuje rolnikom i polskiej wsi działania, które mają podnieść polskie rolnictwo na jeszcze wyższy poziom.

Zaznaczył, że program rolny, który jest częścią Polskiego Ładu, koncentruje się na kilku zasadniczych obszarach.

"Pierwszy to poprawa stanu finansowego, możliwości inwestycyjnych rolników, mieszkańców wsi. Tutaj mam na myśli zarówno wszelkiego typu inwestycje rolne, jak również inwestycje, które rozwijają wieś. Przeznaczamy na to bezprecedensową kwotę. To około 34 mld euro, co w połączeniu ze środkami krajowymi da kwotę znacząco większą niż poprzednia perspektywa" - powiedział.

Premier zapowiedział również wspieranie rodzinnych gospodarstw rolnych, m.in. po to, żeby powstrzymać depopulację i wyjeżdżanie młodych ludzi ze wsi.

"I dlatego będziemy wspierać rodzinne gospodarstwa rolne, również w procesie ewentualnego przekazywania gospodarstwa te uregulowania będą jak najbardziej przyjazne dla obecnych właścicieli, często osób starszych, będących przed emeryturą" - wyjaśnił.

Zapowiedział też pracę nad kodeksem rolnym. Jak mówił, to wielkie legislacyjne dzieło, które ma służyć temu, żeby polskie rolnictwo było kołem zamachowym gospodarki i zabezpieczało tak jak do tej pory bezpieczeństwo żywnościowe.