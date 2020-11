Rząd przygotował kolejny pakiet 10 działań antykryzysowych dla polskich firm

Premier przedstawił w piątek na konferencji prasowej 10 działań antykryzysowych dla firm.

Rząd podkreśla, że chce kontynuować pomoc dla przedsiębiorców, którzy są dotknięci kryzysem wywołanym przez COVID-19. "Tak jak na wiosnę, celem jest ratowanie firm i ochrona Polaków przed bezrobociem. Wsparcie polegać będzie na długoterminowych pożyczkach, dofinansowaniu do zatrudnienia, przedłużeniu postojowego czy zwolnieniu ze składek na ZUS" - informuje rząd.

W przypadku branż objętych restrykcjami sanitarnymi rząd proponuje dofinansowanie kosztów stałych dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Chodzi o subwencje w ramach Tarczy Finansowej PFR w wysokości do 70 proc. niepokrytych przychodami kosztów stałych pod warunkiem spadku przychodów o 30 proc. względem tego samego okresu 2019 r. Planowany termin realizacji do połowy grudnia, a planowany start styczeń 2021 r.

Kolejne rozwiązanie to umorzenie subwencji finansowych z PFR dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw pod warunkiem skumulowanego spadku przychodów od marca 2020 r. do marca 2021 r. o co najmniej 30 proc. Planowany termin umorzenia to I połowa 2021 r.

Dla branż objętych restrykcjami sanitarnymi rząd proponuje przedłużenie postojowego, zwolnienie ze składek na ZUS, a także dofinansowanie zmiany zakresu działalności w ramach dotacji na biznes. W tym przypadku zwiększona zostanie kwota dotacji z 6 do 8-krotności średniego wynagrodzenia.

Następnym rozwiązaniem przeznaczonym dla branż objętych restrykcjami sanitarnymi jest dofinansowanie do zatrudnienia. W tym przypadku będzie kontynuowana dopłata do miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w postaci postojowego i obniżonego wymiaru czasu pracy.

Pożyczki długoterminowe z gwarancją - to kolejne rozwiązanie dla branż objętych restrykcjami sanitarnymi, a także dla wszystkich branż. Tutaj rząd będzie kontynuował gwarancje de minimis dla MŚP oraz gwarancje płynnościowe dla dużych firm. Rząd z Komisją Europejską będzie konsultować możliwości dopłat na pokrycie rat dla pożyczek na 6 lat dla branż dotkniętych restrykcjami.

W przypadku dużych firm i dużych MŚP oraz wszystkich branż rząd chce wydłużyć program Tarczy Finansowej dla Dużych Firm do 31.03.2021 r. (wnioski) oraz do 31.06.2020 r. (wypłaty). Zmienione mają zostać zasady liczenia szkody z powodu COVID-19 w pożyczkach preferencyjnych - z obecnego: marzec - sierpień 2020 r. na marzec 2020 r. - marzec 2021 r. Wdrożona ma być także szybka ścieżka dla dużych MŚP. Planowany termin to do połowy grudnia.