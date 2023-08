Rząd przygotowuje rozporządzenie o sprawozdawczości dotyczącej paliw ciekłych za pośrednictwem portalu Platforma Paliwowa. Regulacja będzie promować uczciwą konkurencję, wzrost bezpieczeństwa konsumentów paliw ciekłych oraz wzmocni bezpieczeństwo paliwowe państwa.

Na stronach rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt rozporządzenie ministra klimatu i środowiska w sprawie szczegółowych danych umieszczanych w sprawozdaniach oraz informacjach dotyczących paliw ciekłych, przekazywanych za pośrednictwem portalu Platforma Paliwowa.

Jak podano w ocenie skutków regulacji (OSR) projektowane przepisy mają ułatwić prowadzenie sprawozdawczości przez podmioty do tego zobowiązane, a także ułatwią dostęp do informacji przekazanych i wprowadzą jawność wykazu, nie naruszając regulacji w zakresie ochrony danych osobowych. Zaznaczono, że zakres sprawozdawczości oraz podstawa wpisu do wykazu nie obejmuje odbiorców końcowych nabywających paliwa w obrocie detalicznym.

Jak wskazano rezultatem wprowadzanych zmian ma być lepszy monitoring sektora paliw oraz ograniczenie możliwości prowadzenia działalności w sposób nieczytelny i nietransparentny. W OSR wyjaśniono, że w przypadku infrastruktury, przekazywane informacje umożliwią, z jednej strony, bieżące monitorowanie oraz ograniczenie możliwości prowadzenia działalności w sposób nielegalny, a z drugiej umożliwią szybkie identyfikowanie i karanie takiej nielegalnej działalności. "W perspektywie długofalowej regulacja będzie promować uczciwą konkurencję, wzrost bezpieczeństwa konsumentów paliw ciekłych oraz wzmacniać bezpieczeństwo paliwowe państwa, a także ułatwiać cykliczne przekazywanie sprawozdań oraz informacji, w tym do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Prezesa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz ministra właściwego do spraw energii" - podkreślono.

Poinformowano również, że projekt rozporządzenia nie powoduje skutków finansowych dla jednostek sektora finansów publicznych.

Według OSR, projektowana zmiana umożliwia zwiększenie dostępności do informacji o podmiotach działających na rynku paliw ciekłych, także przedsiębiorstw energetycznych zlecających usługi magazynowania, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji paliw ciekłych; co prowadzi do dalszego uszczelnienia rynku, ograniczenia nieprawidłowości (zjawiska "szarej strefy" na rynku paliw, które powoduje straty dla budżetu państwa oraz firm działających legalnie).

Zaznaczono, że umożliwienie przekazywania sprawozdań oraz informacji w ramach platformy przez podmioty posiadające koncesję na wytwarzanie paliw ciekłych lub koncesję na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą, a także podmiot przywożący ułatwi zarówno prowadzenie cyklicznej sprawozdawczości, ale także monitoring danych zawartych w sprawozdaniach o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu, poprzez wskazanie formy rozporządzenia nimi lub przedstawienie informacji o zużyciu ich na potrzeby własne.

Zwrócono uwagę, że szybkie przekazywanie informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia eksploatacji infrastruktury lub trwałego zaprzestania eksploatacji tej infrastruktury, prowadzi do uszczelnienia rynku, również ograniczenia potencjalnych nieprawidłowości.

Planuje się, że projektowane rozporządzenie wejdzie w życie 1 września.