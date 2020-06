Rząd przyjął proj. zabezpieczający kredyty kupieckie dla firm

Państwa UE odmrażają gospodarki, co może zaktywizować nasz eksport

Chodzi o przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju projekt ustawy o zasadach udzielania wsparcia dla rynku ubezpieczeń należności handlowych w związku z przeciwdziałaniem skutkom gospodarczym COVID-19, który trafi teraz do Sejmu.

Według MR, równolegle trwają prace nad rządowym programem wsparcia dla rynku ubezpieczeń należności handlowych, który będzie zawierać szczegółowe warunki realizacji instrumentów wsparcia.

Jak wyjaśniła cytowana w komunikacie wiceminister rozwoju Olga Ewa Semeniuk, działające w Polsce zakłady ubezpieczeń dokonują właśnie przeglądu swoich ofert i wkrótce mogą znacznie obniżyć limity lub zlikwidować oferty ubezpieczeń adresowane do kontrahentów, wybranych branż, a nawet całych rynków.

"Wskutek takich decyzji polscy przedsiębiorcy mieliby ograniczony dostęp do zabezpieczenia swoich transakcji, równocześnie obniżeniu mogłyby również ulec ich obroty handlowe. Aby temu przeciwdziałać i zabezpieczyć płynność finansową polskich firm, wyciągamy do nich rękę w postaci konkretnego instrumentu wsparcia, jaki proponuje im Program. Dlatego dążymy do jak najszybszego zakończenia prac rządowych i parlamentarnych nad tym projektem" - opisywała wiceszefowa resortu rozwoju cytowana w komunikacie.

Jak napisało MR, nowy instrument wsparcia umożliwia zakładom ubezpieczeń, uprawnionym do ubezpieczenia kredytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, scedowanie (zreasekurowanie) części ryzyka na Skarb Państwa - reprezentowany przez ministra właściwego do spraw gospodarki - w zamian za przekazanie części składki ubezpieczeniowej. W ten sposób komercyjni ubezpieczyciele należności będą mogli ograniczyć swoje ryzyko związane z możliwością wzrostu liczby i wartości wypłacanych odszkodowań w okresie pogorszenia koniunktury gospodarczej, a Skarb Państwa - poprzez odpowiednie zapisy umów reasekuracyjnych - będzie miał możliwość wpływania na politykę oceny ryzyka zakładów ubezpieczeń.

Zdaniem autorów projektu, dzięki temu reasekuracja ubezpieczeń należności handlowych będzie uzależniona od utrzymania przyznawanych przedsiębiorcom limitów kredytowych na poziomie zbliżonym do okresu sprzed wybuchu pandemii COVID-19.