Rząd przyjął we wtorek projekt ustawy o gwarancjach Skarbu Państwa dla zobowiązań Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. Gwarancje mają objąć spłatę kredytu odnawialnego, długoterminowych pożyczek oraz kwot na zakup uprawnień do emisji CO2.

Jak podało Centrum Informacyjne Rządu, projekt przewiduje, iż gwarancjami Skarbu Państwa objęte ma zostać 70 proc. zobowiązań finansowych NABE, w skład których nie wejdą odsetki i inne koszty. Termin ochrony gwarancyjnej wyniesie 8 lat od utworzenia NABE. Gwarancje będzie dotyczyć jedynie kapitału w ramach trzech rodzajów instrumentów finansowych: kredytu odnawialnego, długoterminowych pożyczek oraz limity przedrozliczeniowe na zakup uprawnień do emisji CO2 i waluty potrzebnej do ich rozliczenia.

Przyjęcie projektu to "milowy krok na drodze do zagwarantowania Polsce sprawnej i przede wszystkim bezpiecznej transformacji energetycznej" - ocenił na twitterze minister aktywów Jacek Sasin.

DO NABE trafić mają wytwórcze aktywa węglowe kontrolowanych przez państwo spółek energetycznych. "Spółki zakomunikowały, że przez 8 lat będą spłacały łącznie kwoty wynoszące 9,9 mld zł, które są winne spółkom matkom, chodzi też o kredyt odnawialny wynoszący łącznie 15 mld zł. Trzecią rzeczą są limity przed rozliczeniowe obejmujące zakup certyfikatów CO2 i walutę potrzebną do rozliczenia. W IV kw. 2023 r. będzie to łącznie 44 mld zł, w następnych latach - do 30 mld zł" - wyjaśniło konieczność udzielenia gwarancji źródło w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Jak podkreśliło CIR, nowe rozwiązania będą konieczne dla utworzenia NABE, a udzielenie gwarancji pozwoli Agencji pozyskać na rynku finansowym środki niezbędne do dalszej działalności.

Utworzenie NABE ma się odbyć w dwóch etapach. W pierwszym Skarb Państwa nabędzie od spółek: PGE, Taurona, Enei i Energi ich spółki zależne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej w konwencjonalnych elektrowniach węglowych, tj. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, Tauron Wytwarzanie, Enea Wytwarzanie, Enea Elektrownia Połaniec oraz Energa Elektrownie Ostrołęka.

Następnie spółki zostaną skonsolidowane w ramach PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (GiEK). Nastąpi to poprzez wniesienie przez Skarb Państwa akcji lub udziałów tych spółek na podwyższenie kapitału zakładowego PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. GiEK będzie następnie funkcjonować, jako NABE.