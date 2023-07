Biznes i technologie

Rząd przyjął projekt ustawy o gwarancjach finansowych Skarbu Państwa dla zobowiązań Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego

Autor: PAP

Data: 18-07-2023, 16:03

We wtorek rząd przyjął projekt ustawy o gwarancjach finansowych Skarbu Państwa dla zobowiązań Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego, do której trafią aktywa węglowe spółek energetycznych. Gwarancjami w wysokości do 70 proc. mają zostać objęte trzy rodzaje instrumentów finansowych.