Rząd przyjął projekt ustawy o rolnictwie ekologicznym

Rząd przyjął we wtorek projekt ustawy o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej - poinformowało Centrum Informacyjne Rządu. Określone zostały w nim kompetencje organów dot. systemu kontroli i nadzoru nad produkcją ekologiczną, zgodnie z przepisami unijnymi.

Autor: PAP

Data: 05-04-2022, 17:58

Rząd przyjął projekt ustawy o rolnictwie ekologicznym /fot. Unsplash

Projekt ustawy o rolnictwie ekologicznym został przygotowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Podstawą jest zaufanie

Wprowadza rozwiązania dotyczące utrzymania zaufania do systemu rolnictwa ekologicznego oraz wykonuje postanowienia unijnych przepisów dotyczących tej produkcji i znakowania produktów. Wysoki poziomu zaufania producentów i konsumentów do systemu kontroli i certyfikacji jest podstawą funkcjonowania i rozwoju sektora rolnictwa oraz produkcji ekologicznej. Nowe rozwiązania przewidują także ułatwienia dla producentów ekologicznych oraz poprawią dostępność polskich produktów ekologicznych na rynku.

Projekt określa, zgodnie z unijnymi przepisami, kompetencje organów dotyczące systemu kontroli i nadzoru nad produkcją ekologiczną, wprowadza przepisy, które spowodują zwiększenie podaży nawozów dla producentów ekologicznych.

Większe wsparcie dla rolników ekologicznych

Projekt przewiduje zwiększenie stawek wsparcia dla rolników ekologicznych stosujących nasiona w jakości ekologicznej. Rozwiązanie to podniesie wykorzystanie ekologicznego kwalifikowanego i elitarnego ekologicznego materiału siewnego, co w istotny sposób przyczyni się do zwiększenia plonów i ich jakości oraz podniesie podaż polskich produktów ekologicznych na rynku.

Nowe przepisy zakładają zniesienie krajowego wymogu opiniowania przez jednostki certyfikujące wniosków o wydanie zgód na zastosowanie odstępstw od zasad produkcji ekologicznej. Rozwiązanie to przyspieszy i ułatwi procedurę wydawania zgód dla producentów ekologicznych.

Projektowane przepisy mają wejść w życie po 7 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Dokument trafi teraz do prac w parlamencie.