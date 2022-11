Rada Ministrów przyjęła uchwałę ws. budowy wielkoskalowych elektrowni jądrowych w Polsce. Pierwsza w Polsce elektrownia jądrowa zostanie zbudowana w oparciu o amerykańską technologię reaktorów AP1000 - poinformowała w środę Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Rząd chce wdrożyc w życie PPEJ, czyli Program polskiej energetyki jądrowej / fot. Anthony Indraus on Unsplash

Jak wskazano w komunikacie po posiedzeniu rządu, pierwszy blok elektrowni, która zostanie wybudowana w północnej Polsce, powstanie do 2033 r.

Budowa elektrowni atomowych w Polsce

"Rząd dąży w ten sposób do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego poprzez realizację celów Programu polskiej energetyki jądrowej (PPEJ) i Polityki energetycznej Polski do 2040 r. pozwoli to na zasadniczą dywersyfikację miksu energetycznego Polski, przy zapewnieniu optymalnych krajowych mocy wytwórczych, jako podstawy bezpieczeństwa energetycznego kraju" - podano w komunikacie.

Jak wyjaśniono, rząd podejmuje też działania na rzecz obniżenia i ustabilizowania cen energii elektrycznej, obniżenia emisji gazów przez sektor elektroenergetyczny, a także stworzenia warunków do rozwoju nowego sektora gospodarki, jakim jest czysta i bezpieczna energetyka jądrowa.

Uniezależnienie od dostaw energii z Rosji

W komunikacie podkreślono, że potrzeba trwałego uniezależnienia się od dostaw energii i nośników energii z Rosji wiąże się z koniecznością przyspieszenia realizacji inwestycji w budowę pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce.

"Program budowy elektrowni jądrowych jest jednym z kluczowych wyzwań w polskim sektorze energetycznym na następne lata. Realizacja projektu jądrowego odbędzie się przy współpracy z rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki" - dodano.

PPEJ: co to takiego?

Budowę wielkoskalowych elektrowni jądrowych w Polsce zrealizuje Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe, która realizuje zadania służące zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski. Spółka odpowiada m.in. za przygotowanie procesu inwestycyjnego, pełni też rolę inwestora w projekcie budowy pierwszej elektrowni jądrowej.

W komunikacie wskazano, że wdrożenie Programu polskiej energetyki jądrowej, czyli PPEJ, pozwoli na zasadniczą dywersyfikację miksu energetycznego Polski, przy zapewnieniu optymalnych krajowych mocy wytwórczych, jako podstawy bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Dzięki wdrożeniu PPEJ nastąpi zastąpienie dominujących mocy opartych na węglu, zaspokojony będzie rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną. Zapewniona będzie stabilności sieci w związku z wprowadzaniem na dużą skalę rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Ograniczona będzie rola gazu ziemnego, jako paliwa przejściowego służącego do bilansowania niestabilnych źródeł energii odnawialnej.