Rząd rozważa możliwość szczepień w zakładach pracy

Na konferencji prasowej poświęconej zmianom w Narodowym Programie Szczepień, Dworczyk zapowiedział, że w drugim kwartale zwiększy się grupa punktów wykonywania szczepień przeciw Covid-19. Będzie je można przeprowadzać również m.in. w punktach prowadzonych przez samorządy, aptekach, a na pewnym etapie również w zakładach pracy, w których będzie minimum 500 chętnych pracowników.

Dopytywany o zasady organizacji szczepień w zakładach pracy Dworczyk wyjaśnił, że "całość odpowiedzialności za organizację szczepień będzie spoczywała na pracodawcy".

"Szereg nowych zawodów zostało dopuszczonych do kwalifikacji, jak i do prowadzenia szczepienia, w związku z tym pracodawca będzie musiał podpisać umowę z takimi osobami, zabezpieczyć odpowiednie miejsce, które będzie spełniało warunki bezpieczeństwa z punktu widzenia pacjenta, zorganizować od strony logistycznej i każdej innej swoich pracowników i złożyć zamówienie do Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, która dostarczy we wskazane miejsce, wskazana liczbę szczepionek" - powiedział Dworczyk.