Rząd rozważa regulowanie cen niektórych produktów

Podczas wspólnej konferencji z premierem Mateuszem Morawieckim i ministrem edukacji narodowej Dariuszem Piontkowskim, która odbyła się w KPRM, Szumowski został zapytany, kiedy zostanie opublikowana lista produktów, których ceny mają być regulowane i jak będzie wyglądał mechanizm z tym związany.

Jak podkreślił szef MZ, "odgórne regulowanie cen produktów jest zawsze bardzo delikatną operacją". "Myśmy w tej chwili zlecili analizy, jak w ogóle kształtowały się ceny tych poszczególnych kategorii produktów w ciągu ostatniego roku. Dostaniemy je niezwłocznie i będziemy przymierzali się wtedy do publikacji takich cen regulowanych odgórnie" - poinformował.

W środę premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że poprzez ustawę "antylichwiarską" prowadzona będzie walka z sytuacją, w której ceny w sklepach "są czasem kilkukrotnie wyższe niż kilka dni temu". "To jest żerowanie na obecnej sytuacji pandemii, żeby temu zapobiegać, chcemy doprowadzić do sytuacji, że Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta i inne urzędy regulujące ceny, będą czuwały we właściwy sposób nad rynkiem od strony cen proponowanych przez przedsiębiorców" - powiedział.