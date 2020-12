Rząd rusza z programem 250 mln zł wsparcia dla gmin popegeerowskich

Podczas konferencji prasowej w środę premier Morawiecki poinformował, że w ramach tego programu gminy, na terenie których funkcjonowały PGR-y będą mogły wnioskować o inwestycje w wysokości od 50 tys. zł do 5 mln zł. Jak mówił, środki te mogą być przeznaczone m.in. na budowę infrastruktury drogowej, wodnej, wodno-kanalizacyjnej, modernizację i budowę nowych świetlic, bibliotek i remiz strażackich, a także rozwój placów zabaw i terenów rekreacyjnych oraz konserwację budynków i zabytków.

"Rozwój musi się charakteryzować tym, że te demony przeszłości z III Rzeczypospolitej, z czasów wcześniejszych muszą odejść w niepamięć. Jedną z pięt achillesowych rozwoju III RP niewątpliwie był brak dbałości o obszary popegeerowskie.(...) Dlatego ruszamy dziś, u progu 2021 roku, z nowym programem wsparcia dla terenów popegeerowskich w wysokości 250 mln zł. To wsparcie jest realizowane w ramach szerokiego programu rządowego programu realizacji inwestycji lokalnych" - powiedział szef rządu.

Premier zapewnił, że rozpoczynający się program będzie widoczny gołym okiem w ciągu do 12 do 24 miesięcy. "Chcemy bardzo mocno poprawić szanse rozwojowe tych zaniedbanych w czasach III RP terenów" - wskazał szef rządu.

Morawiecki zauważył, że w III RP wiele obszarów w Polsce zostało opuszczonych. Podkreślił też, że na terenach tych gwałtownie wzrosło bezrobocie, panowała bieda, ubóstwo i brak perspektyw. "Była to ogromna niesprawiedliwość(...) Dziś chcemy tę niesprawiedliwość zacząć w stosunkowo szybkim tempie naprawiać. Dziś chcemy, żeby do tych miejscowości z powrotem zajrzała nadzieja" - dodał.

Podczas konferencji prasowej wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker powiedział, że jest to pierwszy program wprost skierowany do mieszkańców terenów popegeerowskich. "Jest to historyczny program dla tych ziem. Uważam, że jest to kropla w morzu potrzeb tych terenów, ale jest to pierwszy krok w historii III RP, taki rządowy program wsparcia tych terenów" - zaznaczył Szefernaker.

Jego zdaniem wsparcie dla gmin, w których funkcjonowały PGR-y to kwestia upomnienia się o godność mieszkańców tych terenów i tych wszystkich, którzy potrzebują najbardziej pilnych inwestycji.

Polityk powiedział przy tym, że rząd PiS "jako pierwszy upomina się o godność mieszkańców terenów popegeerowskich, jako pierwszy realizuje program skierowany do tych terenów". Wyraził przekonanie, że jest to pierwszy, ale nie ostatni krok w walce z nierównością, która miała miejsce w latach 90.