Deklaracja Ukrainy zawieszenia skargi do WTO jest niezbędnym krokiem, ale oczekujemy dalszych konstruktywnych działań ze strony Ukrainy w zakresie wypracowania właściwych relacji w sprawach rolnych - powiedział w czwartek rzecznik rządu Piotr Müller.

Rząd: Skarga Ukrainy do WTO nie miała żadnych podstaw. fot. PAP

Rząd: Skarga Ukrainy do WTO nie miała żadnych podstaw

Jak poinformował w czwartek wiceminister gospodarki Ukrainy Taras Kaczka, Ukraina zawiesiła skargi przeciwko Polsce, Słowacji i Węgrom w Światowej Organizacji Handlu (WTO) i pracuje nad "całościowym rozwiązaniem" sporu.

Do deklaracji wiceministra gospodarki Ukrainy odniósł się w rozmowie z PAP rzecznik rządu Piotr Müller. "Od samego początku podkreślaliśmy, że złożona skarga nie ma absolutnie żadnych podstaw prawnych i faktycznych. Budziła słusznie oburzenie opinii publicznej w Polsce. Deklaracja zawieszenia skargi jest niezbędnym krokiem, ale oczekujemy dalszych konstruktywnych działań ze strony Ukrainy w zakresie wypracowania właściwych relacji w sprawach rolnych" - powiedział Piotr Müller.

Komisja Europejska na początku maja wprowadziła zakaz importu z Ukrainy pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika do Bułgarii, Węgier, Polski, Rumunii i Słowacji w wyniku porozumienia z tymi krajami w sprawie ukraińskich produktów rolno-spożywczych. Początkowo ograniczenia obowiązywały do 5 czerwca, a następnie zostały przedłużone do połowy września.

Embargo zniesiono 15 września br. na podstawie postanowienia KE, ale Polska, Węgry i Słowacja przedłużyły je. W związku z tym władze w Kijowie złożyły na trzy kraje skargę do Światowej Organizacji Handlu (WTO). Ponieważ Słowacja i Ukraina uzgodniły utworzenie systemu licencji dotyczącego handlu produktami zbożowymi, władze w Kijowie zgodziły się wstrzymać skargę do WTO przeciwko Słowacji.