W tym tygodniu Rada Ministrów podjęła decyzje dotyczące ponad 700 mln zł z nowych programów dla polskiego rolnika – powiedział w środę na konferencji prasowej minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus.

Rada Ministrów podjęła decyzje dotyczące ponad 700 mln zł z nowych programów dla polskiego rolnika. / fot. PAP/Paweł Supernak

Rada Ministrów podjęła decyzje dotyczące ponad 700 mln zł z nowych programów dla polskiego rolnika

"Kolejna decyzja Rady Ministrów to jest program, z którego próbowano kpić, czyli program locha plus. Niektórzy chcą z tego kpić, ale to jest ważny program dla polskiego rolnika. To jest 500 mln zł. Program był wcześniej rozpoczęty, teraz to kontynuujemy" - powiedział w środę na konferencji prasowej szef MRiRW.

Jak zaznaczył Telus, Rada Ministrów podjęła także decyzje dotyczące innego programu dla rolników. "Chodzi o 210 mln zł pomocy do materiału siewnego. Wcześniej było już 70 mln zł, teraz jest jeszcze 210 mln zł. To program oczekiwany przez polskich rolników; nam także zależy, aby odnawiać materiał siewny" - podkreślił minister.

"W tym tygodniu Rada Ministrów podjęła decyzje dotyczące ponad 700 mln zł z nowych programów dla polskiego rolnika" - podsumował.