Firmy przetwórcze będą mogły zaciągnąć kredyt na 2 proc., resztę zapłaci państwo, a koszt został oszacowany na 370 mln zł na ten rok – powiedział w piątek na konferencji prasowej minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus.

Rząd uruchomi kredyty dla przetwórców. Minister podał szczegóły. fot. PAP

Rząd uruchomi kredyty dla przetwórców

"Chcemy pomóc firmom, aby miały możliwość wzięcia kredytu obrotowego i żeby mogły zacząć skupować towary od sadowników i ogrodników" - powiedział w piątek na konferencji prasowej minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus.

Podczas konferencji mówił o szczegółach rozwiązania, na mocy którego firmy przetwórcze będą mogły zaciągnąć preferencyjny kredyt na zakupy owoców miękkich.

Kredyty dla przetwórców. Jakie zasady?

"Będą mogli zaciągnąć kredyt na 2 proc., resztę zapłaci państwo, a koszt został oszacowany na 370 mln zł na ten rok. Maksymalna wysokość kredytu to 40 mln zł, może zostać zaciągnięty przez firmę małą lub średnią, jako że przepisy unijne sprawiają, że kredyt może zaciągnąć mikrofirma oraz firma mała lub średnia. Przy czym kredyt może zostać zaciągnięty na skup zboża lub owoców miękkich, co stanowi zabezpieczenie, aby kredyty zostały wykorzystane na towary od naszych rolników a nie rolników z innych krajów" - wyjaśnił Robert Telus.

Dodał, że z kredytów będą mogli korzystać podmioty, które kupiły zboże od 15 maja do 31 sierpnia oraz owoce miękkie od 1 czerwca do 3o września. Zastrzegł, że mówi o decyzjach podjętych przez Radę Ministrów, ale do uruchomienia programu konieczna jest notyfikacja Komisji Europejskiej, do której został już wysłany wniosek.

"Mam nadzieję, że Unia Europejska to notyfikuje i pozwoli nam na dopłatę do kredytu z budżetu krajowego" - powiedział minister Telus. - "Oczywiście, firmy, które będą chciały korzystać z kredytu, muszą posiadać zdolność kredytową" - dodał.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl