Rząd w środę zajmie się projektem nowelizacji ustawy o VAT. Jej celem jest implementacja przepisów unijnych, dotyczących opodatkowania VAT działań obronnych w ramach Unii Europejskiej i NATO.

Autor: PAP

Data: 19-04-2022, 16:06

Rząd w środę zajmie się projektem nowelizacji ustawy o VAT /fot. Unsplash

Rząd zajmie się ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług - wynika z opublikowanego na stronach kancelarii premiera porządku środowych obrad Rady Ministrów. Celem projektu, jak podano w wykazie prac legislacyjnych i programowych rządu, jest implementacja do polskiego porządku prawnego przepisów unijnej dyrektywy 2019/2235, która ma za zadanie ujednolicenie opodatkowania podatkiem VAT działań obronnych w ramach Unii Europejskiej i NATO.

Domyślna pomoc Ukrainie

Jak wskazano w informacji zawartej w wykazie prac legislacyjnych rządu, w projekcie znajdą się m.in. zwolnienie z VAT dla importu towarów do państw członkowskich przez siły zbrojne innych państw członkowskich do użytku tych sił lub towarzyszącego im personelu cywilnego lub też w celu zaopatrzenia ich mes bądź kantyn, jeżeli siły te biorą udział w działaniach obronnych. Zwolnienie to ma być realizowane - zarówno w przypadku sił zbrojnych NATO, jak i Unii Europejskiej poprzez zwrot podatku.

W projekcie proponuje się również uznanie za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów przemieszczenia towarów przez siły zbrojne państwa członkowskiego uczestniczącego w działaniach obronnych, do użytku tych sił bądź towarzyszących im pracowników cywilnych, jeżeli te towary nie zostały nabyte przez te siły zbrojne na szczególnych zasadach regulujących opodatkowanie na rynku krajowym państwa członkowskiego oraz import tych towarów nie podlegałby zwolnieniu z VAT określonemu powyżej. Projekt zawiera także delegację dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych, do określenia, w drodze rozporządzenia przypadków i trybu zwrotu podatku siłom zbrojnym państw członkowskich biorących udział w działaniach obronnych i ich personelowi cywilnemu.

Ujednolicenie opodatkowania w NATO i UE

Jak wyjaśniono w informacji opublikowanej w wykazie prac legislacyjnych rządu, przyjęte rozwiązania przyczynią się do zredukowania barier administracyjnych, ograniczając koszty mobilności wojskowej, co w efekcie powinno ułatwić prowadzenie działań obronnych UE i mieć korzystny wpływ z punktu widzenia zaangażowania Polski w poprawę mobilności wojskowej oraz realizację wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony. Ponadto spowodują one ujednolicenie opodatkowania podatkiem VAT działań obronnych w ramach UE i NATO.