Rząd: więcej osób w hotelach, gastronomii, na zakupach i imprezach

26 czerwca nastąpi zwiększenie limitów osób w hotelach, kinach i w lokalach gastronomicznych do 75 proc. z 50 proc. - powiedział w trakcie konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski.

Autor: PAP Biznes / portalspozywczy.pl

Data: 10-06-2021, 17:34

Nowe limity osób w hotelach, kinach, centrach handlowych i w lokalach gastronomicznych fot. unsplash

Od 26 czerwca hotele, gastronomia, kina oraz siłownie będą mogły funkcjonować z wyższymi limitami obłożenia - wynika z wypowiedzi premiera i komunikatu przedstawionego na stronie rządu. Od 13 czerwca dozwolona będzie także sprzedaż oraz spożywanie jedzenia i napoi w kinach i na koncertach.

"Od 26 czerwca targi i konferencje będą mogły zaprosić większą liczbę gości - podnosimy limit do 1 osoby na 10 m kw. z 1 os. na 15 m kw. Również wydarzenia sportowe i koncerty (...) będą mogły się odbywać z większą liczbą widzów" - powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Zwiększony limit osób w hotelach

"W hotelach i obiektach wypoczynkowych (...) zwiększamy (od 26 VI) dopuszczalny limit miejsc zajętych do 75 proc. - do tego limitu nie będą wliczane dzieci do 12 r. życia." - dodał.



Zaznaczono, że do limitów obłożenia nie będą wliczane osoby w pełni zaszczepione, czyli osoby po 14 dniach od zakończenia procesu szczepienia.



Do 75 proc. podniesiono także limit obłożenia w kinach i teatrach, wesołych miasteczkach.



Od 13 czerwca dozwolona będzie sprzedaż oraz spożywanie jedzenia i picia w kinach, teatrach, na koncertach oraz w innych instytucjach kultury i rozrywki.

Więcej osób na konferencjach, zakupach i imprezach

Od 26 czerwca podniesiono również limit uczestników do 1 os. na 10 m kw. w siłowniach, klubach fitness, kasynach, obiektach handlowych, placówkach pocztowych, bibliotekach, targach, konferencjach, wystawach i salach zabaw. Dotychczasowy limit to 1 os. na 15 m kw.



Wznowiona zostanie działalność dyskotek z limitem do 150 osób.



"Imprezy i spotkania organizowane na świeżym powietrzu, w lokalu lub w wydzielonej strefie gastronomicznej - bez zmian, maksymalnie 150 osób, Zgromadzenia - maksymalnie 150 osób" - napisano na stronie.

Premier poinformował, że od 13 czerwca większa liczba osób będzie mogła przebywać w kościołach - połowa miejsc będzie mogła być zajęta. Do tej pory była to 1 osoba na 15 m kw.

Z komunikatu na stronie rządu wynika, że wprowadzone zasady mają obowiązywać do końca wakacji. Harmonogram może być jednak korygowany w oparciu o aktualne dane epidemiczne oraz statystyki szczepień.