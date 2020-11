Rząd wprowadza nowe obostrzenia. Dotyczą m.in. handlu

Premier zapowiedział, że jeżeli będzie powyżej 50 przypadków na 100 tys. obywateli, rząd wprowadzi lockdown, a gdy liczba zakażeń przekroczy 70-75 na 100 tys., rząd wprowadzi narodową kwarantannę. - Jeżeli jednak liczba przypadków będzie mniejsza, powyżej 25, ale poniżej 50 przypadków na 100 tysięcy, to jest możliwość powrotu do zasad stref czerwonych. Jeśli będzie większa niż 10 a mniejsza niż 25 na 100 tysięcy mieszkańców, jest możliwość powrotu do stref żółtych - powiedział szef rządu.

Ograniczenia dotkną również działającą jeszcze część branży HoReCa. Hotele będą dostępne tylko dla gości przebywających w podróży służbowej.

Rząd zdecydował się również zamknąć placówki kultury oraz prowadzić naukę zdalną w klasach od pierwszej do trzeciej. Nauczanie zdalne klas starszych, zostało przedłużone o miesiąc.

Premier apeluje, by pozostać w domach. - Nasze działania mają służyć utrzymywaniu miejsc pracy - dodał Mateusz Morawiecki. Jak powiedział, rząd będzie starał się zaprezentować nowe propozycje pomocowe dla branż najbardziej dotkniętych pandemią, m.in. turystki, hotelarstwa, siłowni i całego sektora fitness, jak również będzie kontynuował dotychczasowe formy pomocy takie, jak postojowe, ZUS, pokrywanie części kosztów zgodnie z zasadami obowiązującymi w Unii Europejskiej.

Nowe obostrzenia mają wejść w życie od 7 listopada i mają potrwać do 29 listopada z możliwością ich przedłużenia.

- Jeżeli się nie powiedzie na tym etapie nasz plan, za tydzień, do 10 dni, czeka nas już tylko ostatni etap, czyli narodowa kwarantanna, która będzie bardzo dotkliwa - zaznaczył Morawiecki.