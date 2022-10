Rząd za rozszerzeniem grupy uprawnionych do skorzystania z pomocy dot. cen energii

Autor: PAP

Data: 18-10-2022, 16:01

Rząd przyjął we wtorek autopoprawkę do projektu ustawy ws. maksymalnych cen energii. Autopoprawka rozszerza grupę uprawnionych do wsparcia o producentów rolnych, którzy są mikro, małymi lub średnimi przedsiębiorcami oraz o obiekty sportowe szkolące m.in. członków kadry narodowej.

Rząd za rozszerzeniem grupy uprawnionych do skorzystania z pomocy dot. cen energii /fot. PTWP