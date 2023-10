Zapewnienie stabilnych głębokości tranzytowych śródlądowych szlaków żeglugowych oraz dostępności śluz - przewiduje uchwała rządu ws. "Krajowego Programu Żeglugowego do roku 2030". W programie wskazuje się na Odrzańską Drogę Wodną oraz odcinek Wisły od Torunia do Gdańska.

Chodzi o uchwałę w sprawie ustanowienia programu rozwoju pod nazwą "Krajowy Program Żeglugowy do roku 2030", którą we wtorek zajęła się Rada Ministrów.

"Rząd chce zwiększyć rolę sektora żeglugi śródlądowej w Polsce. Chodzi o podniesienie konkurencyjności i wykorzystania śródlądowego transportu wodnego, m.in. poprzez zapewnienie warunków do prowadzenia efektywnej żeglugi czy rozwój rynku żeglugowego" - poinformowała KPRM.

Jak dodano, do najważniejszych założeń należy m.in. realizacja projektów inwestycyjnych z "Krajowego Programu Żeglugowego do roku 2030", co ma przyczynić się do zwiększenia roli śródlądowego transportu wodnego. "Będzie to możliwe dzięki zapewnieniu warunków do prowadzenia efektywnej żeglugi na wykorzystywanych transportowo odcinkach dostępowych do portów morskich. W konsekwencji wzmocni to integracje portów morskich z zapleczem lądowym" - podkreślono.

Ponadto, zapewnione mają być stabilne głębokości tranzytowych szlaków żeglugowych oraz dostępności śluz. "Dla osiągnięcia większej efektywności znaczenie będą mieć również prześwity pod mostami i inną infrastruktura, która krzyżuje się z drogą wodną" - wskazano.

W ramach "Krajowego Programu Żeglugowego do roku 2030" rozwijany ma być rynek sektora śródlądowego transportu wodnego oraz partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju dróg wodnych.

Jak podała KPRM, "Krajowy Program Żeglugowy do roku 2030" obejmie odcinki śródlądowych dróg wodnych: E30 - Odrzańska Droga Wodna (odcinek od Gliwic do zespołu portów w Szczecinie i Świnoujściu) oraz E40 - Wisła na odcinku od Torunia do Gdańska.

W komunikacie wskazano, że "Krajowy Program Żeglugowy do roku 2030" "będzie pierwszym i najważniejszym dokumentem planistycznym dla sektora żeglugi śródlądowej". Program umożliwi także współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej rozwoju śródlądowego transportu wodnego w perspektywie 2021-2027.