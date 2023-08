Na środowym posiedzeniu rząd rozpatrzy projekt zmian w Krajowym Programie Kolejowym do 2030 roku; zajmie się też sprawozdaniem z wykonania programu Kolej Plus za 2022 wraz z aktualizacją programu - podała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

W porządku obrad Rady Ministrów znalazł się projekt uchwały ws. przyjęcia sprawozdania z wykonania planu realizacji Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej Plus do 2029 roku za rok 2022 oraz projekt zmiany uchwały ws. ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku. Oba projekty zostały przygotowane przez Ministerstwo Infrastruktury.

Celem pierwszego projektu jest przyjęcie sprawozdania z wykonania programu Kolej Plus za 2022. Według informacji z wykazu prac legislacyjnych, Rada Ministrów poprzez przyjęcie sprawozdania wyraża zgodę na aktualizację programu Kolej Plus w zakresie wskazanym w sprawozdaniu, z zastrzeżeniem, że nie zwiększy to łącznego limitu wydatków z budżetu państwa na realizację programu.

Załącznik do uchwały zawiera m.in. informacje na temat postępu prac związanych z zakończeniem naboru projektów do programu Kolej Plus, listy projektów przeznaczonych do dofinansowania i podpisanych umów między PKP PLK a jednostkami samorządu terytorialnego o wspólnej realizacji poszczególnych projektów.

Program Kolej Plus zmierza do eliminowania wykluczenia komunikacyjnego poprzez uzupełnianie sieci kolejowej o nowe połączenia.

Drugi z projektów uchwał ma uzupełnić obowiązujący Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku o listę projektów planowanych do realizacji w ramach perspektywy finansowej 2021-2027, a także aktualizuje listę projektów dla perspektywy finansowej 2014-2020.

Planowana uchwała zwiększa dotychczasowy limit środków budżetu państwa przeznaczonych na realizację Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku i wydłuża do 2030 roku okres, na jaki limit jest ustanawiany.