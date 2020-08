Rząd zajmie się m.in. projektem ustawy budżetowej na 2021 r.

We wtorek w Radiu Gdańsk minister finansów Tadeusz Kościński powiedział, że do piątku projekt przyszłorocznego budżetu musi trafić do Rady Dialogu Społecznego. "Deficyt przyszłorocznego budżetu będzie pochodną tegorocznego. (...) Do końca września musimy złożyć projekt budżetu do Sejmu i wtedy będzie wiadomo, jaki jest prognozowany deficyt na przyszły rok" - powiedział.

Założenia do projektu budżetu państwa na 2021 r. rząd przyjął pod koniec lipca. Przewidziano: wzrost PKB o 4 proc. i inflacji o 1,8 proc. Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021 r. wyniesie 2 tys. 800 zł - to wzrost o 200 zł w porównaniu z 2020 r. i 550 zł - z 2019 r. Do 18,30 zł wzrośnie też minimalna stawka godzinowa. Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent wyniesie 103,84 proc.

W komunikacie po posiedzeniu rządu zaznaczono wtedy, że na bieżącą sytuację makroekonomiczną polskiej gospodarki wpływa światowy kryzys gospodarczy wywołany pandemią COVID-19. "Polityka rządu w zakresie tworzenia projektu budżetu państwa na 2021 r. będzie miała na celu ograniczenie negatywnych skutków gospodarczych epidemii, zaś priorytetem stanie się możliwe szybka odbudowa potencjału gospodarczego Polski" - dodano.

Na potrzeby projektu budżetu państwa na 2021 r. przyjęto też, że dynamika nominalna przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej wyniesie 3,4 proc., a stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku - 7,5 proc.

Rząd ma także pracować nad projektem zmian w niektórych ustawach w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID -19. Zakładane zmiany mają m.in. na celu skorelowanie poziomu stawek tego podatku ze stanem finansów publicznych, a więc i z ogólną kondycją gospodarki, w związku z trwającym obecnie stanem epidemii.

Przedstawiciele PiS w ostatnich latach zapowiadali powrót do stawek VAT na poziomie 7 i 22 proc., które podwyższone zostały o 1 punkt proc. w 2011 r. przez rząd Donalda Tuska - zapowiadano wówczas, że podwyżka stawek VAT do 8 i 23 proc. jest tymczasowa, ale w kolejnych latach została ona utrzymana. Minister Kościński powiedział w lipcu dla Business Insider Polska, że nie możemy sobie teraz pozwolić na powrót do niższych stawek podatku VAT, bo gospodarka tego nie udźwignie.