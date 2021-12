Rząd zajmie się Planem Strategicznym dla WPR na lata 2023–2027

Rząd na wtorkowym posiedzeniu ma się zająć projektem uchwały ws. przyjęcia Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 - wynika z porządku posiedzenia Rady Ministrów.

Autor: PAP

Data: 13-12-2021, 16:01

Rząd zajmie się Planem Strategicznym dla WPR na lata 2023–2027 /fot. Unsplash

Jak stwierdza się w projekcie Planu, przekazanego do konsultacji publicznych, ma on wspierać zrównoważony rozwój polskiego rolnictwa i przyczynić się do poprawy dochodów rolniczych, tak by zbliżyć je do dochodu w gospodarce narodowej. Ma również wesprzeć poprawę konkurencyjności i odporności na ryzyka klimatyczne i rynkowe gospodarstw rolnych oraz efektywność gospodarowania.

Jak stwierdza się w projekcie, dzięki przyjęciu Planu wzmocniona zostanie pozycja rolników na rynku, co umożliwi pełne wykorzystanie ich potencjału. Wprowadzone mają zostać zachęty dla młodych rolników do pozostania w zawodzie.

Promocja naturalnej produkcji

W projekcie zauważa się, że WPR będzie promować zrównoważone metody gospodarowania, wspierać ochronę zasobów naturalnych oraz produkcję i wykorzystanie zrównoważonej energii.

Plan ma wspierać rozwój obszarów wiejskich, rozwijać różnorodność gospodarczą oraz wspomagać aktywność zawodową i społeczną mieszkańców obszarów wiejskich. Zgodnie z nim, żywność ma być produkowana w sposób przyjazny środowisku, przy ograniczonej ilości dodatków chemicznych. Ograniczone mają zostać straty żywności i jej marnowanie, priorytetem będzie wysoka jakość i poprawa dobrostanu zwierząt.