Realizowanie zadań związanych z gospodarowaniem Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa i doprecyzowanie przepisów ws. obrotu nieruchomościami rolnymi na rynku prywatnym - zakłada projekt noweli o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi SP, który jest w porządku obrad wtorkowej Rady Ministrów.

Chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz niektórych innych ustaw. Odpowiedzialne za opracowanie projektu jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Jak czytamy w projekcie noweli zamieszczonym w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, resort rolnictwa prowadzi stały monitoring funkcjonowania przepisów ustawy z 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz ustawy z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.

"Propozycja zmian w ustawie z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa pozwoli na skuteczne realizowanie zadań związanych z gospodarowaniem Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa. Zmiany w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego mają natomiast na celu doprecyzowanie i usprawnienie realizacji przepisów związanych z obrotem nieruchomościami rolnymi na rynku prywatnym" - czytamy.

Projektowane przepisy zakładają m.in. rozszerzenie katalogu nieruchomości wyłączonych spod działania podstawowej zasady gospodarowania nieruchomościami rolnymi Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Oznacza to, że są one rozdysponowywane, w pierwszej kolejności, w drodze wydzierżawienia albo sprzedaży na powiększenie lub utworzenie gospodarstw rodzinnych.

Ponadto, przepisy mają umożliwić Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa przekazywanie gruntów Lasom Państwowym w drodze umowy z przeznaczeniem na lasy oraz rozszerzenie takiej możliwości o grunty na potrzeby gospodarki leśnej, na których nie jest możliwe prowadzenie racjonalnej gospodarki rolnej. Do tej pory grunty takie przekazywane były Lasom Państwowym w drodze decyzji administracyjnej, wydawanej przez właściwego starostę, na wniosek Krajowego Ośrodka.

Zgodnie z projektem w ustawie z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego ma nastąpić wyłączenie przepisów ustawy w stosunku do nieruchomości rolnych, w których powierzchnia użytków rolnych jest mniejsza niż 0,3 ha, zamiast - jak obecnie - do nieruchomości rolnych o powierzchni do 0,3 ha (bez względu na powierzchnię użytków rolnych); rozszerzenie katalogu przypadków nabycia nieruchomości rolnych, które nie będą podlegały pod ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego; rozszerzenie o rodziców małżonka, macochę i ojczyma kręgu osób bliskich.