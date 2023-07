Regionalne Biura Handlowe PAIH stanowią odpowiedź na potrzeby polskich firm, zainteresowanych międzynarodową ekspansją. Punkty powstają ze współpracy ze Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi oraz podmiotami z Grupy PFR. Pierwsze z biur otwarte zostało w Katowicach, w ramach współpracy z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną. W konferencji otwarcia biura udział wzięli reprezentanci samorządu lokalnego, podmiotów z Grupy PFR oraz 100 przedstawicieli śląskiego biznesu.

– Przedsiębiorcy mają wiele obowiązków i cenią swój czas. Wychodząc naprzeciw ich potrzebom przybliżamy nasze punkty. Wierzę, że Otwarcie Regionalnego Biura Handlowego w Katowicach ułatwi kontakt z PAIH firmom, które są zainteresowane zagraniczną ekspansją – powiedział Piotr Dytko, członek zarządu PAIH – Polscy przedsiębiorcy mają otwarte głowy i innowacyjną ofertę, z którą chcieliby docierać na rynki innych krajów. Naszym zadaniem jest zapewnić im odpowiednie instrumenty wsparcia do tego działania, a otwarte dziś biuro jest kolejnym z nich – dodał.

Prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, dr Janusz Michałek, podkreślił w swoim wystąpieniu znaczenie współpracy Agencji z KSSE przy tworzeniu katowickiego biura. Wskazał przy tym na dobre dotychczasowe relacje łączące organizacje i wynikającą z tego synergię działania we wspieraniu firm w rozwoju.

– Po 30 latach transformacji polscy przedsiębiorcy zaczynają zdobywać rynki europejskie i globalne. Właśnie w Katowicach, w siedzibie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej powstaje nowa inicjatywa - pierwsze regionalne biuro handlowe PAIH, aby wspomóc lokalny rozwój eksportu. To ogromna szansa dla przedsiębiorców przede wszystkim z sektora MŚP, którzy będą mogli skorzystać z doradztwa, wykorzystać nawiązane już kontakty, poznać ofertę biur międzynarodowych PAIH i wyznaczać nowe kierunki eksportu. Wraz z naszymi partnerami chcemy trafić do każdego polskiego przedsiębiorcy i pokazać komplementarne do Polskiej Strefy Inwestycji narzędzia pomocy, stwarzane m.in. przez PAIH – mówił dr Janusz Michałek.