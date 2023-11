Do projektu ustawy budżetowej na 2024 r. wprowadzono poprawki dot. zapewnienia środków na akcję profrekwencyjną w związku z wyborami do Sejmu i Senatu - wynika z komunikatu kancelarii prezesa rady ministrów. Podkreślono, że wydatki budżetu państwa pozostaną na niezmienionym poziomie 849,3 mld zł

fot.: I Viewfinder/Adobe Stock/PTWP

Do rządowego projektu ustawy budżetowej na 2024 r. wprowadzone zostały poprawki dotyczące zapewnienia środków na akcję profrekwencyjną w związku z wyborami parlamentarnymi do Sejmu i Senatu - wynika z komunikatu na stronie kancelarii prezesa rady ministrów, opublikowanego we wtorek.

Jako najważniejsze rozwiązania wskazano zapewnienie środków na finansowanie akcji wiązanej z wyborami parlamentarnymi do Sejmu i Senatu - w nowej rezerwie celowej z przeznaczeniem na działalność kół gospodyń wiejskich, orkiestr dętych oraz klubów sportowych, w gminach o wielkości do 20 tys. mieszkańców, w kwocie ok. 1,07 mld zł.

Dodano, że ze względu na aktualny poziom zaangażowania w 2024 r. środków rezerwy celowej "Środki na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego", z tytułu już realizowanych w ramach rezerwy programów wieloletnich oraz wydanych przez ministra finansów decyzji o zapewnieniu finansowania wydatków na zadania własne samorządów, konieczne jest dodatkowe zwiększenie środków rezerwy w kwocie 100 mln zł na nowy program wieloletni "Rządowy program rozwoju obszaru Karpat Wschodnich i Roztocza na lata 2023-2030".

Zaznaczono, iż wydatki budżetu państwa pozostaną na niezmienionym poziomie 849,3 mld zł. Źródłem finansowania zmian będzie zmniejszenie wydatków rezerwy ogólnej budżetu państwa oraz rezerwy celowej "Środki na realizację programów poręczeniowo-gwarancyjnych, innych programów rządowych wspieranych gwarancjami Skarbu Państwa, finansowanie instrumentów i programów Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz na obsługę zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa".