Do Sejmu wpłynął w poniedziałek rządowy projekt ustawy, której celem jest ochrona klientów instytucji finansowych, wzmocnienie odporności i stabilności rynku finansowego oraz usprawnienie jego funkcjonowania.

Chodzi o projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku. Rada Ministrów przyjęła ten projekt 6 czerwca br. W poniedziałek wpłynął on do Sejmu i został skierowany do opinii Biura Legislacyjnego.

Jak wskazano na stronie Sejmu, zgodnie z uzasadnieniem projektowana ustawa dotyczy "uporządkowania i usprawnienia funkcjonowania instytucji rynku finansowego, w szczególności w zakresie eliminacji barier dostępu do rynku finansowego, usprawnienia nadzoru nad rynkiem finansowym, ochrony klientów instytucji finansowych, ochrony akcjonariuszy mniejszościowych i w spółkach publicznych oraz zwiększenia poziomu cyfryzacji w realizacji przez Komisję Nadzoru Finansowego i Urząd Komisji Nadzoru Finansowego obowiązków nadzorczych, poprzez odpowiednie zmiany w zakresie ustaw go regulujących".

W komunikacie po posiedzeniu Rady Ministrów, na którym przyjęto projekt ustawy, Ministerstwo Finansów zwróciło uwagę, że ma on na celu m.in. realizację istotnych postulatów zawartych w Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego będącej jednocześnie realizacją Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Ponadto wprowadza rozwiązania usprawniające zasady realizowania inwestycji w ramach krajowego planu odbudowy z wykorzystaniem funduszy inwestycyjnych zamkniętych aktywów niepublicznych.

"Eliminujemy bariery rozwoju nowych technologii na rynku kapitałowym, wprowadzamy regulacje umożliwiające obrót akcji i obligacji z wykorzystaniem technologii rozproszonego rejestru (DLT). Proponujemy rozwiązania umożliwiające notowanie nowych instrumentów na GPW tzw. certyfikatów turbo, co poszerzy możliwości nowoczesnego sposobu inwestowania. Upraszczamy regulacje dla krajowych funduszy ETF, dzięki czemu oferta tych funduszy będzie lepiej dopasowana do potrzeb inwestorów detalicznych, przy zachowaniu bezpieczeństwa" - wskazał cytowany w komunikacie resortu wiceminister finansów Artur Soboń.

MF stwierdziło, że projekt ogranicza możliwość oferowania obligacji korporacyjnych wśród klientów detalicznych poza rynkiem regulowanym, alternatywnym systemem obrotu oraz platformami finansowania społecznościowego przez wprowadzenie minimalnej wartości nominalnej takich obligacji (min. 40 tys. euro lub równowartość tej kwoty wyrażona w walucie polskiej). Wprowadza także obowiązek sprzedaży obligacji klientom detalicznym wyłącznie za pośrednictwem firm inwestycyjnych. Nowe przepisy utrudniają też wprowadzanie praw uczestnictwa alternatywnych spółek inwestycyjnych do obrotu wśród osób fizycznych będących inwestorami profesjonalnymi. Projekt uwzględnia również zakaz zaciągania przez takie spółki pożyczek od osób fizycznych. Poza tym ma utrudnić wykorzystanie autorytetu i pozycji KNF w celu pozyskania klientów.

Projektowana ustawa jednocześnie daje możliwość szybkiego zastosowania żądania blokady rachunku w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa związanego z wykorzystaniem informacji poufnej; zwalnia też KNF z obowiązku zachowania tajemnicy informacji niezbędnych do podejmowania działań przeciwdziałających zagrożeniom w zakresie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Poza tym wprowadza nowe regulacje dotyczące outsourcingu i podoutsourcingu bankowego mające na celu usprawnienie procesu nadzorczego oraz zniwelowanie barier dla rozwoju rynku finansowego.

Rozwiązania mają wejść w życie po 30 dniach od publikacji w Dzienniku Ustaw.