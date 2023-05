Centrum Informatyki Resortu Finansów wpisze się w całą sieć krajowych rozwiązań serwerowych odpowiadających za przetwarzanie danych - wskazała w poniedziałek w Radomiu minister finansów Magdalena Rzeczkowska. Jak oceniła, jako kraj myślimy o rozwoju nowoczesnych usług informatycznych.

Szefowa resortu finansów podczas wspólnej konferencji z premierem Mateuszem Morawieckim przed Centrum Informatyki Resortu Finansów w Radomiu była pytana, czy są plany rozbudowy tego centrum. W odpowiedzi wskazała, że są one "bardzo zaawansowane". "Mamy pozwolenie na budowę; prace budowlane, już konkretne, rozpoczną się z końcem czerwca" - poinformowała.

Minister Magdalena Rzeczkowska wyjaśniła, że cała inwestycja w Radomiu jest zaplanowana na kilka lat. "Liczymy na to, że prace zostaną ukończone w 2025 r. i będziemy już mogli tu serwery i kolejne systemy umieszczać właśnie w nowym budynku centrum" - powiedziała.

Wskazała, że koszt całej inwestycji planowany jest na ok. 200 mln zł. "To bardzo ważna inwestycja dla Radomia, ale to też jest ogromnie ważna inwestycja dla całego kraju, dla resortu finansów, dla naszych systemów, dla rozwoju tych usług, które planujemy" - oświadczyła. Zwróciła uwagę, że "sam KSeF (Krajowy System e-Faktur - PAP) to jest ogromny system przetwarzający miliardy danych - codziennie, w trybie 24/7 przez cały rok".

W ocenie Rzeczkowskiej Polska potrzebuje tych nowoczesnych urządzeń. "Potrzebujemy miejsca bezpiecznego, nowoczesnego, w którym te urządzenia i zespół informatyków je obsługujących będzie pracował" - stwierdziła.

"Myślimy jako kraj o rozwoju nowoczesnych usług informatycznych i na pewno to centrum, to miejsce, wpisze się w całą sieć krajowych rozwiązań serwerowych, odpowiadających za przetwarzanie danych" - zapewniła.