Dzięki uszczelnieniu systemu polityka fiskalna jest stabilna. Za rządów Zjednoczonej Prawicy dług w stosunku do PKB spadł o 2,2 pkt. proc., podczas gdy w latach 2008-2015 wzrósł o ponad 6 pkt. proc. – powiedziała w poniedziałek w Radomiu minister finansów Magdalena Rzeczkowska.

"Jesteśmy przed budynkiem informatyki Ministerstwa Finansów - to jest cyfrowy mózg resortu, gromadzący dane dotyczące podatników" - powiedziała w poniedziałek w Radomiu minister finansów Magdalena Rzeczkowska na wspólnej konferencji z premierem Mateuszem Morawieckim.

"Dzięki Centrum Informatycznemu Resortu Finansów możliwe były takie sukcesy, jak tegoroczna akcja rozliczeń PIT, jako że większość podatników zdecydowała się na skorzystanie z rozliczeń przez internet. Mieliśmy 28 mln logowań do systemu w całej akcji, a największa liczba jednocześnie zalogowanych podatników jednego dnia to pół miliona" - dodała szefowa MF.

Zwróciła uwagę, że CIRF pozwala na uszczelnienie systemu, co umożliwiło zwiększenie dochodów podatkowych. Zaznaczyła, że stanowi to również "wsparcie dla uczciwego biznesu".

"Mamy 90 proc. trafień dzięki analizie ryzyka. Jesteśmy w stanie zablokować potencjalne wyłudzenia, dzięki rozwiązaniom informatycznym udało się uniknąć nieprawidłowości na ok. 108 mld zł. Ale dzięki tym rozwiązaniom kontrole prowadzone są tam, gdzie jest wysokie ryzyko nieprawidłowości, a uczciwy podatnik nie jest kłopotany kontrolami" - stwierdziła Magdalena Rzeczkowska.

Przypomniała, że liczba kontroli w 2022 r. wyniosła 22 tys. w stosunku do 150 tys. kontroli w 2008 r. Dodała, że rozwiązania informatyczne MF pozwalają na lepszą i bardziej przyjazną obsługę podatników.

"Prowadzimy badania satysfakcji klientów i ich wyniki świadczą o tym, że jesteśmy coraz lepsi. W ciągu 2 lat wskaźnik satysfakcji wzrósł z 78 do 87 proc. Odsetek spraw, które można załatwić podczas jednej wizyty, wzrósł do 85 proc. z 77 proc." - przekazała minister.

Szefowa resortu finansów zauważyła, że na uszczelnienie systemu wpłynęły także zmiany legislacyjne, jakie zostały wprowadzone. Wymieniła: pakiet paliwowy, pakiet przewozowy, czyli system SENT, JPK-VAT, a także lista VAT i podzielona płatność, jak również system STIR służący go gromadzenia wiedzy o rachunkach oraz KSeF - czyli obligatoryjny system elektronicznych faktur, który wejdzie w przyszłym roku. Jak podkreśliła Rzeczkowska, Polska jest liderem w walce z nielegalnymi fabrykami tytoniu, w walce z nielegalnym hazardem. Jej zdaniem w efekcie tych wszystkich działań możliwe było zwiększenie wpływów z VAT o 132 proc., w CIT o prawie 200 proc., zaś w przypadku akcyzy z 66 mld zł w 2016 do 80 mld zł w 2022 r.

