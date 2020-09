Rzecznik Finansowy krytykuje projekt przekazujący jego kompetencje do UOKiK

Przejęcie kompetencji Rzecznika Finansowego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) zakłada opublikowany w poniedziałek na stronie Rządowego Centrum Legislacji projekt autorstwa Ministerstwa Finansów.

Do projektu odniósł się Rzecznik Finansowy Mariusz Golecki w piśmie adresowanym do wiceministra finansów Piotra Patkowskiego.

"Proponowany projekt prowadzi do nieuzasadnionego uprzywilejowania podmiotów rynku finansowego, a w szczególności banków i ubezpieczycieli kosztem pogorszenia sytuacji prawnej ich klientów. Przyjęcie takiego projektu może prowadzić do utraty zaufania do organów państwa przez jego Obywateli" - napisał Golecki.

"Przedstawione w niniejszym stanowisku wady natury prawnej i legislacyjnej, a zwłaszcza niemożliwe do usunięcia wady systemowe proponowanego rozwiązania, którymi obarczona jest opiniowana propozycja, uzasadniają wystąpienie o zaniechanie dalszych prac nad projektem" - dodał.

Rzecznik Finansowy ocenia w piśmie m.in., że przejęcie jego zadań przez Prezesa UOKiK stwarza zagrożenie dla ochrony konsumenta na rynku usług finansowych. Wskazuje m.in. na brak "jakiegokolwiek racjonalnego uzasadnienia dla postulatu likwidacji niezależnego urzędu Rzecznika Finansowego, który w ciągu 5 lat swojego funkcjonowania (a wcześniej 20 lat działalności Rzecznika Ubezpieczonych) wypracował skuteczne metody działania w zakresie ochrony praw konsumentów (...), uzyskał zaufanie klientów podmiotów rynku finansowego."

Podkreśla też, że klienci podmiotów rynku finansowego darzą go zaufaniem, o czym świadczy znaczna liczba wniosków o pomoc prawną, interwencyjną lub wsparcie w toczących się postpowaniach sądowych. W 2019 r. Rzecznik Finansowy zarejestrował ponad 56 tysięcy wniosków i zapytań, co oznacza, że każdego dnia średnio 220 osób sygnalizowało mu sprawy dotyczące ich praw i interesów.

Ponadto, wskazał na niezależność Rzecznika Finansowego, który - w przeciwieństwie do Prezesa UOKiK będącego centralnym organem administracji rządowej - "realizuje swoje ustawowe zadania niezależnie od tego, jakie w danym czasie są wytyczne i priorytety Rządu RP w zakresie prowadzonej polityki gospodarczej i społecznej".

Zdaniem Goleckiego likwidacja Rzecznika jest nie tylko niedopuszczalna z punktu widzenia aksjologii prawa. "(...) w znaczący sposób utrudni dochodzenie praw dziesiątkom tysięcy osób, które zwracają się do tego organu o pomoc, jednocześnie ułatwi podmiotom rynku finansowego dokonywanie naruszeń" - ostrzega RF.