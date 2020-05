Rzecznik MŚP apeluje do resortu rozwoju o jednoznaczne stanowisko ws objęcia wsparciem najemców w centrach handlowych

Rzecznik MŚP Adam Abramowicz skierował wniosek do Ministerstwa Rozwoju w sprawie zajęcia jednoznacznego stanowiska co do objęcia wsparciem najemców w centrach handlowych prowadzących działalność o charakterze zarówno handlowym, jak i usługowym.