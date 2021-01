Rzecznik MŚP chce poszerzenia listy branż uprawnionych do skorzystania z pomocy rządowej

W piśmie do Premiera Adam Abramowicz podkreślił, że przy ustaleniu zaproponowanego kryterium spadku obrotów istniałaby gwarancja, że środki otrzymaliby ci przedsiębiorcy, których działalność została niemal całkowicie wyłączona na skutek obostrzeń. I co istotne – zapewni to realizację rządowego celu, jakim jest kierowanie rekompensat do firm zamkniętych.

Ponadto Adam Abramowicz zwraca uwagę, że przedsiębiorców w trudnej sytuacji można podzielić na cztery grupy:

* Firmy, które formalnie nie zostały zamknięte, ale nie mogą z przyczyn od siebie niezależnych uzyskiwać przychodów.

* Placówki w galeriach handlowych, które mogą pozostać otwarte oraz te, które pracować nie mogą. W tej drugiej grupie znajdują się i takie działalności, których tarcze na chwilę obecną nie obejmują - m.in. sprzedaż gier i zabawek, obuwia, sprzętu elektronicznego czy salony tatuażu i sklepy z perfumami.

* Firmy z kodem przeważającej działalności, która de facto przeważająca nie jest. Wpisane do rejestru jako przeważające PKD nie zawsze jest bowiem tożsame z rzeczywistym głównym rodzajem działalności danej firmy.

* Firmy zarejestrowane w grudniu 2019 oraz w 2020 roku. Przedsiębiorcy, rozpoczynający w tym czasie działalność, ponieśli koszty, wynajmując pomieszczenia czy inwestując w niezbędny sprzęt, nawet jednak gdy mają PKD wymienione w ustawie i regulaminie o wsparciu, nie otrzymają pomocy, ponieważ nie mogą spełnić warunku porównania spadku obrotów rok do roku.

- Należy pamiętać, że przykładowo straty spowodowane zamknięciem branży turystycznej ponoszą zarówno sprzedawcy pamiątek w Zakopanem, jak i w Kazimierzu nad Wisłą. We wszystkich powiatach i gminach w Polsce są przedsiębiorcy, którzy już prawie trzy miesiące są pozbawieni - decyzją rządu - możliwości uzyskiwania przychodów i jednocześnie – również decyzją rządu - są wyłączeni z możliwości skorzystania z obydwu tarcz – podsumowuje w swoim wystąpieniu Adam Abramowicz.