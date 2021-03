Rzecznik MŚP chce umorzania firmom podatków od nieruchomości

Jak czytamy w informacji, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zaapelował do Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, by ten zwrócił się do samorządowych organów podatkowych o przychylne podejście do składanych przez mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców wniosków w sprawach udzielenia ulg podatkowych. Dotyczą one rozkładania na raty oraz umarzania zaległych zobowiązań w podatku od nieruchomości.

Według oceny Rzecznika MŚP "ulgi w spłacie zaległych zobowiązań publicznoprawnych powinny być udzielane przedsiębiorcom w jak najszerszym zakresie, bez zbędnych formalności i nadmiernego rygoryzmu".

W odpowiedzi Minister Finansów poinformował Rzecznika MŚP, że w tej sprawie skierował pismo do prezesów regionalnych izb obrachunkowych, które nadzorują i kontrolują jednostki samorządu terytorialnego m.in. w zakresie gospodarki finansowej. W piśmie tym - jak zaznaczono - Minister Finansów przekazał prezesom regionalnych izb obrachunkowych zaktualizowane informacje w zakresie dostępnych instrumentów wsparcia w podatku od nieruchomości i opłacie targowej.

"Wskazał, że nowelizacją z dnia 9 grudnia 2020 r. ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych została przedłużona możliwość stosowania przez gminy preferencji w podatku od nieruchomości polegających na możliwości wprowadzenia zwolnienia oraz przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości. Jednocześnie zawieszono pobór opłaty targowej w 2021 r." - czytamy w informacji biura Rzecznika MŚP.

Zaznaczono, że Minister Finansów poinformował też prezesów regionalnych izb obrachunkowych o możliwościach udzielania, na wniosek przedsiębiorcy indywidualnych ulg w formie odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku (zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę) na raty oraz umorzenia zaległości podatkowych. Jednocześnie poprosił o rozpowszechnienie tych informacji wśród gmin.

Napisano, że Rzecznik MŚP wyraża głęboką nadzieję, iż podjęte przez Ministra Finansów działania skutkować będą szybkim i skutecznym udzielaniem przez gminy pomocy przedsiębiorcom z sektora MŚP w zakresie podatku od nieruchomości.