Rzecznik MŚP: projekt dot. terminów przedawnień nakłada nowe obowiązki na firmy

Chodzi o złożony przez posłów PiS projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw wraz z autopoprawką. Przewiduje on m.in., że w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w terminie sześciu miesięcy po dniu ich odwołania nastąpi wstrzymanie biegu przedawnienia karalności czynu oraz przedawnienia wykonania kary m.in. w sprawach o przestępstwa skarbowe.

"Pismem z dnia 29 stycznia 2021 r. Rzecznik MŚP przekazał do Kancelarii Sejmu RP, że skutkiem wdrożenia powyższych regulacji będzie nałożenie na mikro-, małych i średnich przedsiębiorców nowych obowiązków administracyjnych, chociażby w kwestii gromadzenia i przechowywania dokumentacji skarbowej w dłuższym, nieokreślonym czasie" - poinformowało biuro Rzecznika.

Rzecznik MŚP zwrócił też uwagę, że uzasadnienie projektu i autopoprawki w kontekście wpływu regulacji na działalność mikro-, małych i średnich przedsiębiorców jest lakoniczne, a w konsekwencji nie spełnia wymogów określonych w przepisach Prawo przedsiębiorców. Zdaniem Rzecznika MŚP zarówno treść projektu i autopoprawki, jak i ich uzasadnienie powinny zostać uzupełnione o możliwie najbardziej precyzyjne wskazanie wpływu proponowanej regulacji na przedsiębiorców - podało biuro.

Projekt PiS uzupełnia przepisy o zwalczaniu terroryzmu i dostosowuje je do regulacji unijnych. W autopoprawce do projektu zaproponowano dodanie do ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zapisu głoszącego, że "w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w terminie 6 miesięcy po dniu ich odwołania, nie biegnie przedawnienie karalności czynu oraz przedawnienie wykonania kary w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe".

Według informacji na stronie Sejmu projekt został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu izby.