Rzecznik MŚP proponuje zmiany w zakresie refundacji kas fiskalnych

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej resortu finansów w dniu 19 maja 2020 r., aktualnie trwają prace nad przesunięciem terminów, które umożliwiają prowadzenie ewidencji przy zastosowaniu dotychczas stosowanych przez podatników kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii. Jednocześnie, zgodnie z obowiązującymi regulacjami podatnicy, którzy dokonują po 30 kwietnia 2019 r. zakupu kas z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii, nie mogą ubiegać się o ulgę z tytułu zakupu tych kas.

W ocenie Rzecznika MŚP, wraz z przesunięciem terminów umożliwiających prowadzenie ewidencji przy zastosowaniu dotychczas stosowanych przez podatników kas starego typu powinno nastąpić przywrócenie możliwości częściowej refundacji zakupu takich kas. Co więcej, obecnie istniejąca sytuacja związana z wystąpieniem stanu epidemii, pociągająca za sobą istotne problemy dla gospodarki i przedsiębiorców, w pełni uzasadnia ten postulat.

W związku z powyższym, pismem z dnia 25 maja 2020 r. Rzecznik MŚP zawnioskował do Ministra Finansów o podjęcie działań legislacyjnych zmierzających do stworzenia możliwości skorzystania przez przedsiębiorców z ulgi na zakup kas rejestrujących starego typu do dnia, kiedy zgodnie z przepisami dopuszczalny jest zakup tego rodzaju kasy.

Na marginesie wskazać należy, że w zeszłym roku na liczne wnioski przedsiębiorców Rzecznik MŚP dwukrotnie występował do Ministra Finansów z analogicznym wnioskiem – pismami z dnia 13 września oraz 22 listopada 2019 r. W odpowiedzi, pismami z dnia 16 października oraz 19 grudnia 2019 r. Minister Finansów zajmował negatywne stanowisko. W aktualnej sytuacji stanowisko to powinno jednak zostać zrewidowane w ocenie Rzecznika MŚP.