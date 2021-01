Rzecznik MŚP publikuje raport dotyczący barier i utrudnień odnośnie wniosków na dotacje na kapitał obrotowy

W związku z bardzo licznymi wnioskami i skargami mikro- i małych przedsiębiorców, dotyczącymi procedur naboru i przyznawania grantów na kapitał obrotowy w poszczególnych województwach, Rzecznik MŚP w 2020 r. podejmował wiele interwencji, kierując wystąpienia do urzędów marszałkowskich i instytucji przeprowadzających konkursy, z prośbą o zajęcie stanowiska i przedstawienie wyjaśnień.

Na podstawie wspomnianych wystąpień przedsiębiorców, uzyskanych stanowisk organów oraz analizy zasad, kryteriów i okoliczności przebiegu naborów wniosków o dofinansowanie kapitału obrotowego, Rzecznik MŚP przygotował raport, w którym dokonał diagnozy przyczyn występujących problemów.

Rzecznik MŚP wyodrębnił trzy kategorie barier i utrudnień:

* techniczne (duża część instytucji organizujących nabory nie przygotowała odpowiednich narzędzi i systemów informatycznych);

* merytoryczne (zróżnicowanie kryteriów i adresatów naborów w poszczególnych województwach);

* finansowe (ograniczone środki finansowe w ramach programów operacyjnych w poszczególnych województwach, z których finansowano kapitał obrotowy).

Rzecznik MŚP przekazał przedmiotowy raport do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, aby opisane w nim wnioski przyczyniły się do uniknięcia podobnych problemów przy tworzeniu kolejnych instrumentów wsparcia przedsiębiorców w związku z wystąpieniem COVID-19 oraz posłużyły przygotowaniu rekomendacji skierowanych do instytucji odpowiedzialnych za programy, z których wynikać będzie precyzyjne całościowe określenie potrzeb przedsiębiorców, zarówno co do kwot, jak i warunków formalno-prawnych.

Zdiagnozowane przez Rzecznika MŚP bariery, a także różnice w kryteriach i przebiegu naborów w poszczególnych województwach, zostały zestawione na załączonej poniżej tabeli. Wynika z niej m.in., że we wszystkich województwach złożono łącznie 138 034 wnioski o dotacje na kapitał obrotowy na kwotę 3 875 377 529,06 zł (przy łącznej puli ze wszystkich województw, opiewającej na kwotę 840 058 836,00 zł), z czego pozytywną ocenę przeszło jedynie 20 535 wniosków. Co jednoznacznie pokazuje niedoszacowanie zapotrzebowania na środki dla przedsiębiorców.