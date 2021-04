Rzecznik MŚP: w Tarczy powinny liczyć się wszystkie kody PKD

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców (MŚP) odniósł się do opinii Polskiego Stowarzyszenia Wynajmu Krótkoterminowego, które wskazało różnicę między "Wnioskiem o udzielenie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikro i małego przedsiębiorcy" dostępnym na stronie praca.gov.pl i treścią rozporządzenia wprowadzającego tzw. Tarczę 8.0. Według organizacji z rozporządzenia wynika, że utratę przychodów, której wielkość kwalifikuje do otrzymania pomocy, należy odnosić do przychodów związanych bezpośrednio działaniem w ramach przeważającego kodu PKD, tymczasem formularz mówi o spadku przychodów z całej działalności.

"W mojej ocenie nie ma podstaw do innego przeliczania spadku przychodów niż ten, który stosują instytucje wypłacające środki tj. biorąc pod uwagę całą działalność danego przedsiębiorstwa, a nie tylko działalności wynikającej z dominującego kodu PKD. Ma to oczywiście swoje negatywne konsekwencje dla części przedsiębiorstw, gdyż przedsiębiorca prowadzący działalność w kilku branżach może nie zostać zakwalifikowany do pomocy" - czytamy w stanowisku Abramowicza przekazanym PAP.

"W przypadku nieposiadania kodu dominującego zwracałem uwagę, że analogicznie do Tarczy PFR w Tarczy Branżowej powinny liczyć się wszystkie kody PKD posiadane przez firmę, a nie tylko kod dominujący. W przypadku firm działających w kilku branżach należałoby zastanowić się nad wprowadzeniem indywidualnego trybu rozpatrywania wniosków, który pochyliłby się nad takimi przypadkami" - dodał Rzecznik.

Według Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, wniosek o dotację na pokrycie bieżących kosztów działalności mikro-i małych przedsiębiorców nie zawiera błędu.

"Intencją ustawodawcy jest odnoszenie się do całości działalności gospodarczej przedsiębiorcy, dlatego sformułowanie +tej działalności+ należy odnosić do całości działalności gospodarczej. Analogicznie należy rozumieć przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 371)" - napisano.

"Informacja na ten temat została zawarta w dokumencie +Zasady udzielania dotacji dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców określonych branż na podstawie rozporządzenia+, który zamieszczony jest w formularzu wniosku o wsparcie. Przedsiębiorca składając wniosek oświadcza, że zapoznał się tym dokumentem" - dodano.

Polskie Stowarzyszenie Wynajmu Krótkoterminowego zauważyło, że w rozporządzeniu Rady Ministrów z 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 przewidziana została pomoc dla wybranych branż według określonych, wskazanych jako przeważająca działalność, kodów PKD. Skorzystanie z różnych form pomocy zostało uzależnione bezpośrednio od utraty przychodów z działalności wykonywanej pod wiodącym kodem PKD. Rozporządzenie mówi, że warunkiem przyznania pomocy jest zmniejszenie przychodu z "tej" działalności, odwołując się do przeważającej działalności danego podmiotu.

"Zgodnie z tym zapisem wysokość utraty przychodów odnosić powinna się wyłącznie do tych związanych bezpośrednio z działaniem podmiotu w ramach przeważającego kodu PKD. W taki właśnie sposób zapisy tego rozporządzenia interpretuje ZUS w swoich formularzach wniosków o pomoc z Tarczy 8.0. w odniesieniu do świadczenia postojowego (...)" - tłumaczy stowarzyszenie.

Natomiast w formularzu wniosku o udzielenie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej wymagane jest złożenie oświadczenia o spadku przychodu uzyskanego z całej działalności gospodarczej, a nie z przeważającej - wyjaśniono.

Według PSWK oznacza to, że przedsiębiorcy, którzy uzyskują poboczne dochody z innych źródeł i ich sumaryczne przychody nie są niższe o 40 proc. w porównywanych okresach, są wprowadzani w błąd, przez co nie decydują się na złożenie wniosku o przysługującą im dotację. Natomiast złożenie zgodnego z prawdą i brzmieniem rozporządzenia oświadczenia o spadku przychodów z przeważającej działalności o więcej niż 40 proc. jest niemożliwe ze względu na odpowiedzialność karną wypełniającego wniosek wynikającą ze składania fałszywych oświadczeń.